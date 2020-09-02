«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. 2 сентября | отравление Навального

Продолжаем серию специальных стримов, посвящённых протестам против Лукашенко и не только им. Сегодня обсудим заявление Берлина о том, что в организме Навального нашли отравляющее вещество из группы «Новичок». Светлана Тихановская и Цепкало явно недовольны партией Бабарико и Колесниковой «Вместе». Российская оппозиция выходит на белорусский рынок — реакция на ролики Максима Каца. А также: Крым — чей? Версии Светланы Тихановской и Александра Лукашенко.