Уникальные свидетельства заложников и спецназовцев: выходит документальный фильм «Беслан» Александра Рогаткина

На телеканале «Россия-1» 3 сентября выходит документальный фильм «Беслан» тележурналиста Александра Рогаткина. Картина приурочена к 16-й годовщине трагических событий, произошедших 1 сентября 2004 года в школе № 1. Александр Рогаткин поговорил с заложниками, а также с сотрудниками спецназа, рассказавшими, как пришлось проводить операцию, когда террористы начали убивать тех, кто находился в школе.

На телеканале «Россия-1» 3 сентября выходит документальный фильм «Беслан» тележурналиста Александра Рогаткина, приуроченный к 16-й годовщине трагических событий, произошедших в бесланской школе № 1 во время торжественной линейки 1 сентября 2004 года.

Фильм-расследование напоминает об одном из крупнейших террористических актов в истории современной России, когда боевики в течение двух с половиной дней удерживали без еды и воды в заминированном здании школы более 1100 заложников — детей, их родителей и сотрудников школы.

2 сентября бандиты согласились впустить в здание школы экс-президента Ингушетии Руслана Аушева, которому удалось убедить боевиков отпустить 25 женщин и маленьких детей. 3 сентября в спортзале прозвучали взрывы, после чего силовики начали операцию по освобождению заложников.

В результате теракта погибли более 300 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения. Несколько десятков человек стали инвалидами.

Документальный фильм содержит уникальные свидетельства заложников и сотрудников спецназа, принимавших участие в освобождении детей.

В своей работе Александр Рогаткин пытается ответить на вопросы: как в здание школы смогли попасть вооруженные до зубов головорезы и почему её охранял единственный милиционер — безоружная женщина? Как и кто планировал теракт? Что говорит об этом единственный захваченный живым террорист Нурпаши Кулаев? Кто распространяет мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты, и кто действительно стрелял из огнемётов по школе?

Среди тех, с кем пообщался журналист — учитель истории, бывшая заложница Надежда Гуриева, потерявшая при теракте двоих детей — Веру и Бориса. У женщины остался колокольчик, который должен был дать звонок 1 сентября, а также простреленная в нескольких местах доска из её кабинета истории.

«Здесь 31 числа моя Верочка написала — вот, синим цветом видно здесь. С последним вас первым звонком! И мне так кричит: мама, посмотри, как я красиво написала! Ну, я прочитала, и у меня такое какое-то неприятное ощущение появилось», — вспоминает Надежда Гуриева.

О том, как пережили трагедию находившиеся в тот день в школе, рассказала также бывшая заложница, член комитета Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана» Эльвира Туаева.

«Прошёл сильный град, и какие-то саженцы остались — приживутся, не приживутся. Вот, наверное, это касается лично нашей семьи: сильно побил град, но что-то… что-то осталось, и вот из остатков слепили семью и насколько это возможно сейчас у меня... насколько возможно в нашем положении у нас счастливая семья», — говорит она.

Ещё одна бывшая заложница Анета Гадиева рассказала, что, когда боевики выпускали из здания матерей с грудными младенцами, ей пришлось оставить в здании старшую дочь. Женщина признаётся, что до сих пор не смогла себе этого простить.

«Можно, моя старшая девочка понесет? И террорист заорал: «Я сказал: мать и один грудной ребенок!» И вот тогда я повернулась к своей девочке и сказала: «Алана, все будет хорошо… И пошла», — вспоминает женщина.

Документальный фильм «Беслан» выйдет на телеканале «Россия-1» 3 сентября в 23:30.