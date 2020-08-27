«Россия исполнит все свои обязательства»: Путин о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

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RT
Россия создала резерв силовиков для помощи Белоруссии, однако не собирается его задействовать, пока «экстремистские элементы не перейдут определённые границы и не приступят к разбою». Об этом заявил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом канала «Россия 24» Сергеем Брилёвым. Президент России также прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и мире и создание вакцины от COVID-19. RT вёл трансляцию.

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