«Россия исполнит все свои обязательства»: Путин о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

Россия создала резерв силовиков для помощи Белоруссии, однако не собирается его задействовать, пока «экстремистские элементы не перейдут определённые границы и не приступят к разбою». Об этом заявил Владимир Путин в ходе интервью с журналистом канала «Россия 24» Сергеем Брилёвым. Президент России также прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и мире и создание вакцины от COVID-19. RT вёл трансляцию.