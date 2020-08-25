Многодетной матери вернули детей, которых органы опеки изъяли «из-за беспорядка»

Героине публикации RT, 47-летней москвичке Марине Волхонской, вернули четверых детей, изъятых, по её словам, из-за беспорядка в квартире. Как рассказывает женщина, члены комиссии, проверявшие условия проживания, вынудили её написать заявление о добровольной передаче троих сыновей и дочери в социальный центр. После того как Волхонская попыталась забрать их назад, сотрудники опеки подали иск о лишении родительских прав. По мнению экспертов, ситуацию удалось изменить благодаря совместным усилиям СМИ и правозащитников. Теперь общественники будут добиваться привлечения чиновников к ответственности.

© Кадр: видео YouTube / Информационный портал семейной политики Иван-Чай

47-летней москвичке Марине Волхонской удалось вернуть детей, которых представители опеки изъяли в начале этого года. Как рассказала RT женщина, поводом для изъятия послужил беспорядок в доме. По её словам, чиновники заставили её написать заявление о том, что она добровольно отдаёт детей, угрожая в противном случае лишить её родительских прав.

Детей удалось забрать из приюта в понедельник.

«Мне позвонили из опеки и сказали, что выпустили постановление, по которому детей возвращают. Мы с адвокатом сначала забрали его, а потом с ним сразу поехали за детьми в социальный центр, где их держали весь этот год», — вспоминает она.

По её словам, дети очень обрадовались, что снова будут жить дома с мамой.

«Дети очень обрадовались, сразу выбежали навстречу. Мы вмести пошли в магазин, купили им зубную пасту, шампунь, еды. Теперь их надо срочно в школу собирать. Слава Богу, всё наконец закончилось», — говорит Марина Волхонская.

Не понравился беспорядок

Ранее RT рассказывал о Марине Волхонской, воспитывающей в одиночку четверых детей. При этом у старшей дочери Насти и пятилетнего Александра инвалидность, а девятилетнего Артёма перевели в коррекционную школу, потому что он не успевал в обычной. Не было серьёзных проблем со здоровьем и учёбой только у десятилетнего Валентина.

23 января 2020 года к Волхонской пришли сотрудники органов опеки района Медведково. По словам женщины, чиновники увидели в доме беспорядок и заставили её написать заявление о добровольной передаче детей в социальный центр. Ей сказали, что это временная мера и она сможет вернуть детей, как только приведёт жильё в порядок. В случае отказа написать заявление женщине пригрозили лишением родительских прав.

Марина устроилась на работу и обратилась за помощью к правозащитникам. Женщине помогли сделать ремонт в квартире, обустроить детскую. Однако детей ей не вернули.

© Кадр: видео RT

При этом на совещании, посвящённом возврату Волхонской детей, заместитель начальника ОСЗН «Медведково» по вопросам опеки Ольга Никифорова заявила: «Лучше бы вы прописали закон прекратить рожать бездумно огромное количество детей!» Аудиозапись совещания имеется в распоряжении RT.

Более того, органы опеки подали в суд иск об ограничении Марины Волхонской в родительских правах.

В Департаменте труда и соцзащиты населения позднее пояснили, что сотрудники соцзащиты действовали исключительно в интересах детей и после изъятия продолжали помогать маме решать её проблемы.

«С мамой и детьми работают профильные специалисты, включая семейного психолога, проводились индивидуальные и групповые занятия. Однако в связи с тем, что добиться понимания не удалось, дети были временно направлены в организацию поддержки семьи и детства. При этом запрета на общение детей с мамой не было, она могла регулярно посещать их в центре», — сообщили в ведомстве.

«Дали хорошего пинка»

По словам Марины Волхонской, после того как о её истории рассказал RT, отношение чиновников к ней резко изменилось.

«Сразу все стали очень вежливые. Когда возвращали детей, уже ко мне на «вы» обращались, больше никто не тыкал, грубо не говорил, как было, когда детей забирали. Видно, что им хорошего пинка дали», — говорит она.

Руководитель общественной организации «Иван-Чай», член Общественной палаты Элина Жгутова считает, что ситуацию удалось переломить благодаря совместным усилиям общественников и СМИ.

© Кадр: видео YouTube / Информационный портал семейной политики Иван-Чай

«На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних пытались ещё тянуть, говорили: «Мы подумаем, сразу решить не можем». Я прямо спросила: «Что мне журналистам говорить, если на 26 августа уже назначен суд по лишению родительских прав?» После этого быстро выпустили постановление и детей отдали», — рассказывает она.

При этом, как уточнила Жгутова, иск о лишении Марины Волхонской родительских прав из суда опека так и не забрала.

«Теоретически они могут прийти в суд и отказаться от искового заявления, а суд может и не принять это заявление», — пояснила Жгутова.

Правозащитница намерена привлечь к ответственности сотрудников опеки, которые затягивали передачу матери детей.

«Мы будем добиваться, чтобы они ответили за произвол, когда отказывались матери, которую никак не ограничили в родительских правах, передать детей. Причём есть рекомендации отдавать детей из приютов в семьи, чтобы снизить риск заражения короновирусом, а Марине отказывали на непонятных основаниях», — говорит Жгутова.