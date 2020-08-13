Многодетную мать заставили отдать детей в социальный центр из-за беспорядка в квартире

Представители органов опеки заставили 47-летнюю москвичку Марину Волхонскую добровольно отдать своих четырёх детей в социальный центр из-за беспорядка в доме. По словам женщины, в случае отказа чиновники угрожали лишить её родительских прав. Более того, спустя полгода против неё подали иск об ограничении в родительских правах. Всё это время дети живут отдельно от матери, и, несмотря на сделанный в доме ремонт, женщине пока не собираются их возвращать. В органах опеки отказались комментировать эту ситуацию.

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47-летняя Марина Волхонская в одиночку воспитывала в Москве четырёх детей. Старшая дочь Настя — инвалид по слуху, она практически ничего не слышит, у пятилетнего Александра также инвалидность, он родился только с тремя пальцами на одной руке. Девятилетнего Артёма перевели в коррекционную школу, потому что не успевал в обычной, и только у десятилетнего Валентина не было особых проблем со здоровьем и учёбой.

Не подходящие для детей условия

Как рассказала RT Волхонская, 23 января 2020 года к ней пришли представители опеки. По словам женщины, они увидели, что в доме беспорядок, и заставили её написать заявление о передаче детей в социальный центр.

«Они стали угрожать, что заберут детей навсегда в детдом, если я сама не напишу заявление, что прошу из-за тяжёлой жизненной ситуации взять детей в социальный центр в Отрадном. Мне сказали, что тогда они просто недолго побудут в центре, пока я квартиру в порядок приведу. А детей сразу увезли в больницу, потом в один приют, в другой, и обратно я их получить не могу», — говорит Марина.

Она не скрывает, что сотрудники опеки приходили к ней и раньше. Главная претензия — неудовлетворительные жилищные условия.

«Я не пью, но они всё равно меня в покое не оставляли. Постоянно угрожали. Однажды меня довели до истерики, нервного срыва. Я одна воспитываю четырёх детей, это тяжело. Бывает, я действительно не успеваю всё по дому сделать. Конечно, дети везде бегают, шалят, обои изрисовали, но это же не повод, чтобы родных детей забирать», — рассказывает женщина.

По словам Марины, она получала на детей пособие, порядка 50 тыс. рублей в месяц. После того как детей забрали, устроилась на работу уборщицей.

«Я хотела забрать детей домой, но мне написали отказ: сочли, что условия для жизни детей неподходящие», — отмечает она.

Марина обратилась за помощью к правозащитникам. Неравнодушные граждане помогли женщине сделать ремонт, однако детей ей не вернули. Сотрудники опеки, явившиеся в сопровождении представителей милиции, по словам женщины, остались недовольны, обратив внимание на мелкие огрехи.

«Отдельные спальные места для детей, обустроенное место для приготовления пищи, набор одежды для детей. Всё это выполнили, но за три дня идеальный ремонт не провести, — рассказала руководитель общественной организации «Иван Чай», член Общественной палаты Элина Жгутова. — Вот придрались к молотку, сказали, на окнах надо ручки снять, чтобы дети не выпрыгнули. Это, на минуточку, первый этаж. А если пожар, например, будет? Выглядит всё так, будто детей взяли в заложники и выдвинули требования, без выполнения которых их не отпустят».

Визит комиссии правозащитники записали на видео (имеется в распоряжении RT).

Лучше запретите рожать

В отделе социальной защиты населения по району Медведково отказались комментировать ситуацию, посоветовав обратиться в вышестоящую инстанцию. RT направил запрос в Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, однако ответа пока не получил.

Специалист по социальной работе Центра социальной помощи семье и детям «Диалог» Вадим Литвинов, который был среди членов комиссии, убедивших Марину Волхонскую отдать детей в социальный центр, также отказался от разговора.

При этом во время совещания, на котором решался вопрос о возврате детей Волхонской, заместитель начальника ОСЗН «Медведково» по вопросам опеки Ольга Никифорова заявила: «Лучше бы вы прописали закон прекратить рожать бездумно огромное количество детей». (Аудиозапись совещания имеется в распоряжении RT).

Между тем психолог центра, где сейчас находятся дети, отмечает, что они очень сильно привязаны к матери.

По мнению Элины Жгутовой, этот случай — наглядный пример «типичной позиции сегодняшнего сопровождения семей».

«Есть люди социально неадаптированные, но им надо помочь, а не забирать детей, пользуясь тем, что они не могут за себя постоять. Марина любит детей, дети любят её. Органы опеки сами это признают и при этом решают забрать у неё детей, чтобы таким изуверским образом помочь ей наладить быт. Их позиция — не сохранить семью, а спасти детей, которым, как они считают, будет лучше в приюте», — говорит Жгутова.

Она подчеркнула, что никакой угрозы жизни и здоровью детей квартира не представляла.

«Да, там может быть беспорядок, но там живут четверо детей и одинокая женщина. Теперь мы работаем над тем, чтобы квартира пришла в достойный, по мнению опеки, вид, чтобы там жили дети, — говорит Жгутова. — По их мнению, это высокие европейские стандарты, которые существенно отличаются от российских реалий, в которых мы все живём».

Тем временем ОСЗН «Медведково» подал в суд иск об ограничении Марины Волхонской в родительских правах.