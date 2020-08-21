Ветерану труда из Санкт-Петербурга выдали российский паспорт после запроса RT

85-летняя уроженка Орловской области Валентина Лебедева, у которой два года не принимали документы на гражданство, получила российский паспорт. В 1970-х годах женщина вместе с мужем, офицером советской армии, переехала жить в УССР. После его смерти Валентина осталась одна, и дочь забрала её к себе в Санкт-Петербург. Получив вид на жительство, Лебедева подала документы на оформление гражданства, однако их не приняли — не было оригинала свидетельства о рождении. Семье удалось через суд доказать регистрацию рождения, но в миграционном управлении сообщили, что решение суда вместо оригинала документа не подходит. RT направил запрос в МВД России с просьбой посодействовать пожилому человеку с получением паспорта, после чего у Лебедевой приняли бумаги и оформили гражданство.

© Фото из личного архива Валентины Лебедевой

Жительнице Санкт-Петербурга 85-летней Валентине Лебедевой вручили российский паспорт. Об этом RT рассказала её дочь Юлия Дорожинская.

«В конце апреля у нас приняли документы. Неделю назад была присяга, а вчера выдали паспорт», — сообщила женщина.

Юлия Дорожинская обратилась в проект «Не один на один» в апреле этого года и рассказала, что вместе с матерью они уже несколько лет пытаются оформить российское гражданство. Женщины собирали бумаги по архивам, судились, но в миграционном управлении у них так и не приняли документы. Проблема заключалась в том, что у Валентины Николаевны было утеряно свидетельство о рождении, а решение суда об установлении факта регистрации рождения, по словам сотрудников ведомства, не являлось заменой документа.

После запроса RT в МВД России Валентину Николаевну пригласили на приём и приняли у неё заявление на оформление паспорта.

«Несколько лет я доказывала, что я русская, из Санкт-Петербурга. И сейчас у меня такие чувства, что я даже не поверила, что наконец вернулась на свою Родину. В город, где прожила более 20 лет, с 1938 по 1961 год, пока не вышла замуж за военного. В миграционном управлении нас хорошо приняли, вручили мне российский паспорт. Спасибо вам огромное! Это целиком ваша заслуга», — поблагодарила Валентина Николаевна.

По словам женщины, сейчас в её планах обратиться в Пенсионный фонд, чтобы ей как гражданке России начали выплачивать пособия, которые она не получала, не имея на руках паспорта РФ.

Дочь блокадницы

Валентина Николаевна родилась в деревне Озёрки Орловской области. В конце 1930-х годов семья переехала жить в Ленинград. Мать Валентины пережила блокаду, была стройармейцем и награждена орденом Отечественной войны, отец, Николай Голландских, пропал без вести на фронте.

После войны Валентина Николаевна жила в Ленинграде. Здесь она окончила школу, потом пошла работать на завод имени Молотова, а позже устроилась на Ленинградский гидролизный завод имени Кирова. Женщина награждена медалью за отличие в труде «В память 250-летия Ленинграда».

В 1961 году Валентина вышла замуж за офицера советской армии Владимира Лебедева. У супругов родились двое детей — Юлия и Александр.

Семья часто переезжала из города в город. Лебедевы успели пожить в белорусских Пружанах, в Тейкове Ивановской области, в Алейске Алтайского края.

В 1974 году отца семейства направили на Украину, в город Винницу. После распада СССР Лебедевы получили украинские паспорта.

В 2015 году Владимир Лебедев умер, и Юлия, у которой на тот момент уже было российское гражданство, попыталась забрать мать к себе и помочь ей с оформлением паспорта РФ. Несмотря на биографию пенсионерки, сделать это оказалось непросто.

Выдали паспорт

В 2018 году Валентина Николаевна получила вид на жительство и подала заявление на приём в гражданство, но ей отказали.

По словам Юлии Дорожинской, сотрудники миграционного ведомства объяснили, что необходим оригинал свидетельства о рождении, который был утерян.

Семья обратилась в Кировский районный суд города Санкт-Петербурга с заявлением об установлении факта регистрации рождения. Когда решение было получено, Валентина Николаевна вновь приехала в миграционное управление, чтобы подать документы на гражданство. И опять получила отказ.

В ведомстве разъяснили, что по восстановленным актовым записям и новым свидетельствам о рождении паспорта не дают. Таким образом семья оказалась в бюрократическом тупике.

В ответ на запрос RT в МВД России пояснили, что у Валентины Николаевны имеются основания для обращения с заявлением о приёме в гражданство в соответствии с пунктом «а» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве РФ», так как она родилась на территории РСФСР и имела гражданство бывшего СССР. По словам сотрудников ведомства, отказ оба раза женщина получила, так как не предоставила необходимый пакет документов, оформленный надлежащим образом. Пенсионерку пригласили на приём в местное миграционное отделение и помогли решить эту проблему. 20 августа ей вручили российский паспорт.