Мать двоих детей из Краснодарского края получила российский паспорт после запроса RT

Героиня материала RT Инна Саакян из Туапсе, которая три года пыталась доказать своё право на российское гражданство, получила паспорт РФ. В 2015 году она обратилась в миграционное управление для замены испорченного документа, однако там ей сообщили, что он был выдан с нарушениями. В 2017 году после проведённой проверки удостоверение личности у женщины изъяли. Несколько лет она пыталась восстановить гражданство и в мае обратилась в проект «Не один на один». После запроса RT в МВД России в местное миграционное ведомство были направлены рекомендации по оказанию помощи матери двоих детей в оформлении паспорта.

© Фото из личного архива Инны Саакян

Жительнице города Туапсе 41-летней Инне Саакян, о которой ранее писал RT, выдали российский паспорт.

В мае этого года женщина обратилась в проект «Не один на один» и попросила помочь в восстановлении гражданства РФ. В России она прожила почти всю жизнь, однако в 2017 году у неё изъяли паспорт, поскольку проверка выявила, что тот был выдан с нарушениями. С тех пор она пыталась вернуть документ, но безрезультатно. Без удостоверения личности Инна не могла устроиться на работу и получать пособия на двух несовершеннолетних детей. RT направил в МВД России запрос с просьбой посодействовать Саакян с оформлением российского гражданства.

По словам женщины, после запроса RT её пригласили на приём в местное миграционное управление. Затем её обращение по вопросу приобретения гражданства РФ было рассмотрено Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю.

Ведомство провело проверку и приняло у Саакян заявление о признании гражданином РФ в соответствии со статьёй 41.2 с применением части 3 статьи 41.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ».

Данной нормой предусмотрено, что лица, проживающие на территории РФ, получившие российский паспорт до 1 января 2010 года и не приобретшие гражданства РФ в установленном порядке, могут быть признаны гражданами РФ, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

Через два месяца ей выдали российский паспорт.

«Ура! Конец мучениям! Спасибо вам большое-пребольшое, как говорит мой младший сын! Меня все поздравляли, как в ЗАГСе, только без цветов. Вообще-то я не любитель жаловаться, но была прижата к стене. Если бы не вы, я бы не справилась с этой бюрократией и ещё лет пять искала правды», — рассказала в беседе с RT Инна.

Получив паспорт, Саакян подала документы на выплату пособий на двух несовершеннолетних детей, а также заявление на материнский капитал.

Признали гражданкой России

Инна Саакян родилась в 1979 году в Баку Азербайджанской ССР. Через три года семья переехала жить в Минеральные Воды. Перед распадом СССР мать Инны тяжело заболела, и семья вынуждена была уехать в Армению к родственникам. В 1993 году Саакяны вернулись в Россию, и с тех пор Инна постоянно жила в Туапсе. Здесь она окончила школу, Туапсинский социально-педагогический колледж, затем училась в Ростовском государственном педагогическом университете.

В 2000 году Инна по совету родственников обменяла советский паспорт на российский в Калмыкии, так как там были меньше очереди на получение документов. 15 лет Саакян жила с российским паспортом. По словам женщины, за всё время ни разу возникало вопросов к её документам.

В 2010 году она вышла замуж за гражданина РФ Михаела Каграманяна. В семье родились двое детей.

В 2015 году сын Инны разрисовал её паспорт, и женщине пришлось обратиться в ОМВД по Туапсинскому району, чтобы поменять документ. Однако после проведённой проверки сотрудники миграционного ведомства пришли к выводу, что паспорт выдан с нарушениями и в 2017 году изъяли его. Женщине порекомендовали заново получать российское гражданство.

Инна принесла документы на гражданство, однако ей сказали делать вид на жительство (ВНЖ). После того как она собрала документы на ВНЖ, выяснилось, что прежде нужно пройти процедуру установления личности. Женщина прошла данную процедуру и вновь ждала ответа два месяца. Затем ей сообщили, что в связи с изменениями в законодательстве у неё примут документы на гражданство, а не на ВНЖ, но для этого необходима справка из Армении о том, что она не является гражданкой этой страны.

Саакян направила запрос в Армению, откуда пришёл ответ с формулировкой: «Сведения о гражданстве не имеются. Паспорт гражданина РА не получала». Однако в миграционном управлении эту справку принимать отказались.

По словам Инны, сотрудники ведомства требовали документ, в котором было бы написано: «Не является гражданкой Армении». При этом в Армении заявили, что формулировка, приведённая в справке, единственно верная и заверена министерством, поэтому других они не дают.

На протяжении нескольких лет, пока Саакян обивала пороги миграционного управления, ей не платили пособия на детей, она не могла оформить материнский капитал и даже устроиться на работу.

Оказавшись в замкнутом бюрократическом круге, Инна обратилась в проект «Не один на один». После запроса RT в пресс-службе МВД России пояснили, что на 6 февраля 1992 года Саакян проживала в Армении, поэтому не получила российское гражданство в установленном порядке. Однако уточнили, что она может быть признана гражданкой РФ, так как получила российский паспорт до 1 января 2010 года и не имеет иностранного гражданства. Ведомство направило соответствующие рекомендации в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Через два месяца проблема была решена и женщине выдали паспорт.