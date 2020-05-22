Мать двоих детей из Туапсе несколько лет не может доказать своё право на российское гражданство

41-летняя жительница Туапсе Инна Саакян, родившаяся в СССР и прожившая в России более 25 лет, уже три года пытается доказать, что она гражданка РФ. В 2015 году женщина обратилась в миграционное управление для замены испорченного российского паспорта. Однако в ведомстве неожиданно заявили, что документ был выдан с нарушениями. После проверки в 2017-м паспорт изъяли. С тех пор Инна пытается восстановить российское гражданство, но безрезультатно. Без паспорта Инна не получает пособия на двух несовершеннолетних детей, не может устроиться на работу. Семья живёт на пенсию мужа — инвалида детства. После запроса RT в МВД c женщиной связались из миграционного управления и пообещали выдать документ в течение двух месяцев.

© Фото из личного архива

Инна Саакян родилась в городе Баку Азербайджанской ССР в апреле 1979 года. Когда ей было три года, семья переехала жить в Минеральные Воды. Здесь Инна посещала детский сад, пошла в первый класс.

«Перед развалом Советского Союза мама тяжело заболела, и нам пришлось уехать в Армению, к родственникам отца. В 1993 году мы вернулись, и с тех пор я постоянно живу в России», — рассказывает Инна.

В 1995 году Саакян после окончания девятого класса в армавирской школе поступила в Туапсинский социально-педагогический колледж.

«В Туапсе я получила паспорт СССР на четыре года с пропиской, — вспоминает Инна. — В свидетельстве о рождении стоит печать, что мне был выдан паспорт».

После колледжа Саакян училась в Ростовском государственном педагогическом университете.

«В 2000 году, когда пришло время менять советский паспорт на российский, у нас в городе были большие очереди. Мои родственники получали гражданство в Калмыкии. Я поехала и тоже там легко это сделала — и прожила с ним 20 лет. Я прописывалась по нему, замуж вышла. Каждый раз паспорт проверяли и всё было нормально», — объясняет женщина.

В 2010 году Инна вышла замуж за гражданина РФ Михаела Каграманяна. У супругов двое общих несовершеннолетних детей.

В 2015 году сын разрисовал паспорт Инны. Она обратилась в ОМВД по Туапсинскому району для его замены. Однако сотрудники ведомства усомнились в том, что документ действителен, и начали проверку. В 2017 году паспорт у Инны изъяли, поскольку документ был выдан с нарушениями.

В течение трёх лет женщина пытается восстановить документ, но безрезультатно. Она рассказывает, что сначала принесла в миграционное управление документы для получения гражданства. Ей их вернули и сказали делать вид на жительство (ВНЖ). Она собрала документы на ВНЖ, но выяснилось, что для его оформления нужно сначала пройти процедуру установления личности.

«Я согласилась и на это, — вспоминает Инна. — Принесла все необходимые документы и ждала два месяца. Когда меня опять вызвали, то сказали, что в связи с изменениями в законодательстве примут документы на гражданство, но для этого нужна справка из Армении, что я не являюсь гражданкой Армении».

Женщина направила запрос в Армению, пришёл ответ с формулировкой: «Сведения о гражданстве не имеются. Паспорт гражданина РА не получала».

По словам Саакян, сотрудников миграционного ведомства данная формулировка не устроила, и они попросили, чтобы в справке было написано: «Не является гражданкой Армении». Но в Армении заявляют, что предоставленная в справке формулировка заверена министерством и других они не дают.

«Мне сказали, что гражданство мне положено, но нужна справка, чтобы там было написано именно так, как они сказали. А как я могу диктовать Армении, что в ней писать? — возмущается Инна. — Без паспорта я никто. Моя семья вынуждена жить на 13 тыс. пенсии мужа. Он инвалид детства II группы. Я сижу у него на шее. Пособия на детей получить не могу, на работу устроиться не могу. Даже картошку не могу пойти на рынке продавать, потому что если будет проверка, то это административное нарушение и причина отказать мне в гражданстве».

Пообещали выдать паспорт

RT обратился в МВД с просьбой посодействовать матери двоих детей с оформлением российского паспорта. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из-за того что на 6 февраля 1992 года Инна Саакян проживала в Армении, российское гражданство в установленном тогда порядке она не приобретала.

При этом в заключении ГУ МВД по Краснодарскому краю от 2017 года отмечается, что по результатам проведённой проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии у неё российского гражданства, она признана не приобретшей гражданство РФ, а ранее оформленный на её имя паспорт гражданина Российской Федерации — выданным в нарушение установленного порядка. В связи с этим ей необходимо пройти процедуру приобретения гражданства в соответствии с действующим законодательством.

Однако ч. 1 ст. 41.2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» предусмотрено, что лица, проживающие на территории Российской Федерации, получившие паспорт гражданина РФ до 1 января 2010 года и не приобретшие гражданства РФ в установленном порядке, могут быть признаны гражданами РФ, если они не имеют гражданства иностранного государства или действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

«В ГУ МВД России по Краснодарскому краю направлены рекомендации относительно оказания содействия в приобретении российского гражданства на основании вышеуказанной нормы Федерального закона», — заявили в ведомстве.

На днях с Инной связались специалисты местного миграционного управления и пригласили её на приём с документами.

«Мне позвонили, сказали, что документы примут и в течение двух месяцев выдадут мне паспорт. Спасибо вам большое за оперативность, отзывчивость и помощь», — поблагодарила Инна.