«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: взрыв в Бейруте | два стула и Лукашенко | Навальный vs «Новые люди»

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим мощнейший взрыв, который разрушил порт столицы Ливана. Правда ли, что во всём виновата селитра, ещё шесть лет назад конфискованная с судна бизнесмена из Хабаровска? Рассказ моряка, работавшего на этом корабле, включение из Бейрута руководителя бюро МИА «Россия сегодня» Михаила Алаеддина. Беларусь перед выборами: протесты, выступление Лукашенко, «российские наёмники» — рассказывает наш корреспондент в Минске Константин Придыбайло. О шансах оппозиции на победу, антироссийском повороте и о том, сколько ещё Лукашенко сможет маневрировать между Россией и Западом, поспорим с минским политологом Алексеем Дзермантом. Мундеп Москвы Юлия Галямина может стать третьим человеком в стране, осуждённым по «дадинской статье» — за неоднократные нарушения на митингах. Почему на те же нарушения со стороны лидеров оппозиции закрывают глаза?

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