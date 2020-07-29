«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: YouTube vs «Царьград» | российское гражданство | фанаты «Спартака»

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YouTube без предупреждения сносит аккаунт «Царьграда» с миллионом подписчиков якобы из-за того, что основатель телеканала Константин Малофеев находится под американскими санкциями. Малофеев в стриме ответит американской цензуре. Кому на Руси жить хорошо? Почему легко получить российское гражданство, если ты знаменит, как остальным приходится годами добиваться российского гражданства и поможет ли новый закон — узнаем у журналистки Юлии Витязевой. Тайны налоговой декларации Навального (где биткоины?). За какой футбольный клуб на самом деле болеют Алексей Навальный и Илья Яшин. Что происходит в деле против фанатов «Спартака» и уходит ли фанатский движ в оппозицию? Как при общем спаде российской экономики банкам удалось заработать в июне на 70 млрд рублей больше, чем в прошлом году, и норма ли это — объясняет Михаил Делягин.

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