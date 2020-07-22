«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ликвидация ФБК | захват заложников в Луцке | Хабаровск против Михаила Дегтярёва

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим захват заложников в пассажирском автобусе в украинском Луцке. Президент Владимир Зеленский лично вступает в переговоры и соглашается на требование террориста опубликовать видеообращение с призывом «посмотреть фильм «Земляне». Центр спецопераций СБУ штурмом берёт автобус и задерживает вооружённого террориста, однако полное видео задержания вызывает вопросы. Разбираем захват заложников с президентом Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосифом Линдером. Хабаровск требует отставки врио губернатора Михаила Дегтярёва. Почему край продолжает поддерживать обвинённого в убийствах Сергея Фургала и что делать Москве с реакцией хабаровчан на Дегтярёва? Следите за руками: Алексей Навальный закрыл ФБК*, но это ещё не конец. Объясняем. А также новый виток конфликта Навального и Голунова.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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