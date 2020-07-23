Приехавшему из Сирии отцу шестерых детей дали гражданство РФ после запроса RT

Проживающий в Краснодарском крае сириец Мохамад Хамада, о котором ранее писал RT, получил российское гражданство. Весной он обратился в проект «Не один на один» и рассказал, что, имея на руках вид на жительство, подал документы на получение паспорта, но ему было отказано по формальным причинам. По словам многодетного уроженца Сирии, специалистов миграционного управления не устроила справка о наличии денежных средств на имя жены в качестве подтверждения дохода. Впрочем, после запроса RT в МВД России сообщили, что отказа в выдаче паспорта не было и в местное управление направлены рекомендации о принятии положительного решения в кратчайший срок.

РИА Новости

© Instagram / svetlanahamada

Уроженец сирийского города Алеппо Мохамад Хамада после двух лет безрезультатных попыток получить российский паспорт на днях принял присягу гражданина РФ. Об этом RT рассказала его жена Светлана Хамада.

«В понедельник муж принял присягу и подал документы на российский паспорт, — сообщила Светлана. — 3 августа состоится вручение. У нас на уме только слова благодарности! Лично вам, команде RT и проекту «Не один на один». Всё благодаря стараниям вашей команды. Как изменится жизнь, узнаем в будущем. Пока можно выдохнуть спокойно. Столько нервов потрачено. Мне во всё это ещё не верится!»

Мохамад обратился в проект «Не один на один» весной этого года. По словам мужчины, в 2018 году он получил вид на жительство (ВНЖ) и через несколько месяцев подал заявление на оформление российского гражданства в упрощённом порядке, однако в результате получил отказ, так как, по словам представителей миграционной службы, не предоставил документы о доходах.

Из Грузии в Россию

Мохамад Хамада переехал в Россию из Сирии в конце 1990-х. Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело», занимался бизнесом. В 2006 году Мохамад встретил Светлану, которая стала его женой, а через год у них родился первый сын. Сейчас у супругов шестеро детей, младшему пять лет, старшему — 13.

В 2012 году у мужчины закончился срок действия разрешительных документов и суд вынес решение о его депортации. Однако в Сирии на тот момент уже шли боевые действия и оставаться там было опасно. В связи с этим семья переехала в Грузию — страну СНГ, где гражданам Сирии не требовалась виза. Хамада оформил инвестиционный вид на жительство и занялся строительным бизнесом, а также вкладывал деньги в развитие сельского хозяйства.

В 2018 году, после того как Сирия официально признала территории Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, Грузия в уведомительном порядке аннулировала разрешительные документы граждан Сирии.

Мохамад в этот момент находился в командировке, а когда вернулся, его не впустили в страну из-за недействительного ВНЖ.

Семья продала часть активов в Грузии и вернулась в Россию. Пожив некоторое время в Московской области, супруги приняли решение переехать в Краснодарский край. Мохамад купил шесть земельных участков. На одном из них он построил дом, другие использует в сельскохозяйственных целях.

Подтверждённый доход семьи

Получив в ноябре 2018 года российский ВНЖ, Хамада обратился в Главное управление МВД России по Краснодарскому краю с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке на основании пункта «б» части второй статьи 14 федерального закона №62-ФЗ от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации». В качестве справки, подтверждающей доход, он предоставил задекларированные средства от продажи недвижимости в Грузии.

Сделки по продаже недвижимости совершала жена Мохамада, так как после аннулирования грузинского ВНЖ ему было запрещено вести там какие-либо дела.

Полученные средства она привезла в Россию, официально задекларировала и при подаче документов на паспорт Хамада приложил эти бумаги, а также выписку о движении средств на счёте жены. В течение шести месяцев супруги ждали решения.

В последний день, когда миграционная служба по закону должна была дать ответ, чиновники сообщили, что справка не подходит, так как неясно, откуда у Светланы такой доход, учитывая, что она не работает.

Хамада ещё раз объяснил и подтвердил документально, что деньги были привезены из-за границы и положены на счёт жены, поскольку у неё, как у гражданки России, не возникло с этим проблем, а ему без паспорта отказывали в открытии счёта во всех российских банках.

Ситуация усугублялась тем, что Хамада написал нотариальный отказ от гражданства Сирии и рисковал и вовсе остаться лицом без какого-либо гражданства.

RT обратился в МВД России с просьбой посодействовать многодетному отцу с оформлением российского паспорта. Разобравшись в ситуации, главк направил в местное миграционное управление рекомендации по принятию положительного решения в кратчайшие сроки, после чего с Мохамадом связались и пригласили на присягу.