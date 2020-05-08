У проживающего в РФ уроженца Сирии не принимают документы на гражданство

Гражданин Сирии, 46-летний Мохамад Хамада, в начале 2000-х получил в России высшее образование, женился на россиянке. Сейчас семья с шестью детьми проживает в Краснодарском крае. В 2018 году многодетному отцу выдали вид на жительство. Но оформить российское гражданство в упрощённом порядке у него не получилось. По словам мужчины, в миграционной службе заявили, что он не предоставил справку о доходах. При этом специалистов не устроила справка о наличии денежных средств на имя жены, в которой фактически были отражены доходы Хамады. Как пояснили RT в МВД России, отказа в приёме в гражданство не было: документы всё ещё находятся на рассмотрении и решение по ним будет принято в кратчайшие сроки.

© Сергей Пивоваров/РИА Новостиж; фото из личного архива

Житель хутора Новопокровский Краснодарского края Мохамад Хамада родился в сирийском городе Алеппо в 1973 году. В начале 90-х он приехал в Россию учиться на врача. Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». Занимался бизнесом. В 2006 году Мохамад встретил будущую жену Светлану, через год у них родился первый сын. Сейчас у супругов шестеро детей, младшему 5 лет, старшему — 13.

«В 2012 году у мужа истёк срок действия разрешительных документов и суд вынес решение о его депортации, несмотря на то, что в Сирии в этом время уже велись боевые действия, — рассказывает Светлана. — Оставаться там было опасно, поэтому мы решили переехать в какую-то русскоязычную страну, чтобы у детей была возможность учиться. В большинстве стран СНГ гражданам Сирии требовалась виза, а в Грузии – нет. Плюс ко всему там активно привлекались инвестиции. Мы переехали туда».

В Грузии Мохамад оформил инвестиционный вид на жительство (ВНЖ), открыл компанию, специализирующуюся на строительстве недвижимости, а также вкладывал средства в сельскохозяйственный бизнес. Мужчина обеспечивал не только свою семью, в которой на тот момент уже было трое детей, но и помогал родственникам.

«В Сирии у меня остались братья с семьями, — вспоминает Хамада. — Вывезти их я не успел — деревня, где они проживали, оказалась в блокаде. Почти два года жители держали оборону и не дали террористам прорваться. Всё это время я помогал им финансово. В 2015 году после снятия блокады их эвакуировали в город Тартус. Я купил им там жильё, и они до сих пор находятся на моём обеспечении, потому что у них по пять-шесть несовершеннолетних детей».

В 2018 году, после того как Сирия официально признала территории Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами, Грузия в уведомительном порядке аннулировала разрешительные документы граждан Сирии. Прилетев из очередной командировки в Грузию, Мохамад не смог попасть домой — его не пустили в страну из-за недействительного ВНЖ.

Продав часть активов в Грузии, семья вернулась жить в Россию. Сначала супруги обосновались в Московской области, а затем решили переехать в Краснодарский край. Здесь Мохамад купил шесть участков. На одном из них, оформленном на имя жены, построил дом, а остальную землю решил использовать как сельхозугодья.

Решение примут в кратчайший срок

В ноябре 2018 года Хамада получил российский ВНЖ, а в сентябре 2019 года подал документы на оформление паспорта. В качестве подтверждения финансовой состоятельности Хамада предоставил задекларированные средства от продажи недвижимости в Грузии.

«Из-за того, что я гражданин Сирии, то из-за санкций уже не мог совершать какие-либо сделки в Грузии, — объясняет многодетный отец. — Поэтому моя жена по генеральной доверенности продала там недвижимость, привезла деньги в Россию, официально их задекларировала. При подаче документов на паспорт мы предоставили в качестве подтверждения дохода эти документы, а также справку о движении средств на счёте жены».

Однако, по словам Хамада, через шесть месяцев в последний день, когда миграционная служба должна была дать ответ, чиновники поинтересовались, откуда у Светланы такой доход, если она не работает.

«Мы ещё раз объяснили, что деньги были привезены из-за границы, положены на мой счёт, потому что у меня, как гражданки России, нет проблем с открытием счёта. Но из ведомства пришёл отказ: якобы мы ничего не предоставили о доходах», — возмущается Светлана.

Кроме того, для подачи заявления на паспорт Мохамад написал нотариальный отказ от гражданства Сирии и отправил его по почте заказным письмом в посольство. Если ему откажут в российском гражданстве, он и вовсе окажется лицом без какого-либо гражданства.

«У меня русская семья, я отказался от своего гражданства и российское мне не дают. Теперь я ничей гражданин, вообще не существую. Заниматься бизнесом в России, имея на руках ВНЖ, невозможно. Каждый раз во всех инстанциях просят паспорт, мой ВНЖ никому не нужен. Мне даже в открытии счёта в банке без паспорта отказывают, поэтому дохода у меня здесь нет. Я бы вернулся назад в Сирию, но у меня русская жена и шесть детей, которые говорят на русском языке, они хотят здесь учиться», — объясняет мужчина.

Как рассказали RT в пресс-службе МВД России, Мохамад Хамада обратился в Главное управление МВД России по Краснодарскому краю с заявлением о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке на основании пункта «б» части второй статьи 14 ФЗ от 31 мая 2002 года №62 «О гражданстве Российской Федерации», который гласит, что подать на гражданство могут люди, проживающие с гражданином России в браке не менее трёх лет.

«До настоящего времени решение по заявлению лица о приеме в гражданство Российской Федерации указанным территориальным органом не принято. В Главное управление МВД России по Краснодарскому краю направлены рекомендации о принятии решения в кратчайший срок», — сообщили в главке.