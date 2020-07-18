Мать-одиночка из Котласа старается вернуть жильё и забрать из детдома сына-инвалида

Прокуратура начала проверку по факту возможных нарушений прав Татьяны Лушковой, жительницы города Котласа Архангельской области, после публикации RT. Как рассказывала женщина, в прошлом году её сын, которому присвоена инвалидность в связи с заболеванием нервной системы, ушёл из дома и оказался у бабушки и дяди. Они давно хотели сдать его в детдом. Татьяна договорилась, что сын вернётся утром, но вместо этого родственники отвели его в полицию. Правоохранители и суд определили ребёнка в приют, как отмечает Татьяна, из-за плохого состояния муниципального жилья. Женщину же ограничили в родительских правах и выселили.

© Фото из личного архива Татьяны Лушковой; Валерий Мельников/РИА Новости

Прокуратура начала проверку по факту возможных нарушений прав Татьяны Лушковой, 30-летней жительницы города Котласа Архангельской области, после статьи RT. В материале рассказывалось, что её, мать-одиночку, воспитывающую сына-инвалида, ограничили в родительских правах и выселили из муниципального жилья.

«В настоящее время прокуратурой области организована проверка по информации, изложенной в публикации, в том числе с целью оценки работы органов опеки и попечительства и ГБОУ «Красноборский детский дом», — сообщили RT в прокуратуре Алтайского края.

Ушёл без спроса и попал в приют

Как ранее рассказывал RT, в конце марта прошлого года 13-летний Кирилл, сын Татьяны, ушёл из дома, не предупредив мать. У подростка, по словам Лушковой, диагностирована умственная отсталость и есть инвалидность I группы в связи с заболеванием нервной системы.

Лушкова стала искать сына. Вскоре выяснилось, что ребёнок находится у бабушки, Елены Шараевой. Было уже поздно, поэтому решили, что мальчик переночует у родственницы, а утром вернётся домой.

Однако утром Кирилл так и не пришёл. С Татьяной связались полицейские и сообщили, что сын останется у них до выяснения обстоятельств.

По словам Татьяны, с родственниками она не ладила, они не раз призывали Татьяну отдать сына в приют.

Как сообщили RT в администрации Котласа, в полицию Кирилла отвёл его родной дядя Павел, затем мальчика поместили в больницу по акту доставления беспризорного несовершеннолетнего.

Не поняла, почему забрали сына

Как рассказывает Татьяна, узнав, что ребёнка забрали, она решила проконсультироваться с юристом, но по пути от переживаний потеряла сознание.

«Я неделю лежала в больнице и не могла никуда идти и ничего делать, а как только вышла и хотела забрать ребёнка, меня вызвали в суд», — рассказывает женщина.

Она говорит, что так и не поняла, на каком основании был изъят ребёнок. По её словам, уже после заседания ей объяснили: это было сделано потому, что дом аварийный и её сыну там находиться опасно.

«Мне же они сами такой дом дали, а потом забрали сына, потому что там жить нельзя», — удивляется женщина.

После ограничения в родительских правах городские власти лишили Татьяну и этого жилья. Договор разорвали, и она оказалась на улице, какое-то время ей пришлось жить в социальном центре в Архангельске. Сына определили в Красноборский детский дом, где он, по словам матери, получил серьёзную травму руки.

В администрации всех собак спускают

О том, что прокуратура начала проверку, Татьяна не знала. Сейчас она пытается добиться, чтобы ей снова предоставили муниципальное жилье, но в местной администрации, по словам женщины, ей не рады.

«Я пришла в администрацию, а на меня всех собак спускают. Говорят, зарабатывайте сами, мы вам ничего не должны. Потом сказали, что решают насчёт жилья и вроде уже что-то почти дали, но какой-то печати у них нет. Якобы теперь по всей России ввели печати нового образца, но их ещё не завезли. Не знаю, можно ли этому верить. Такое чувство, что надо мной просто издеваются», — сокрушается Татьяна.

После публикаций с женщиной связались представители местного благотворительного фонда «Благодея», которые помогли ей с жильём.

«Они на меня вышли после публикации, помогли устроиться: пустили в однокомнатную квартиру, помогают с продуктами, вещами», — говорит она.

Также она собирается начать лечение.

«У меня с тех пор серьёзные проблемы со спиной: может неожиданно заболеть так, что всё плывёт перед глазами. Сейчас пойду на обследование, чтобы понять, что со мной», — рассказывает она.

Жильё ей необходимо, чтобы можно было наконец забрать ребёнка из детского дома.

Женщина волнуется, что ей откажут или опять дадут помещение, которое посчитают непригодным для того, чтобы растить сына.

«Я спрашиваю: куда мне везти сына-инвалида? Но, похоже, в администрации ещё не решили, что со мной делать», —говорит Татьяна.

Она активно ищет работу, мечтает найти занятие в сфере благотворительности.

«Хочется помогать людям, которые, как и я, оказались в трудной ситуации, и за счёт этого самой получать какие-то деньги, чтоб можно было сына растить», — говорит она.

После того как Татьяна встанет на ноги, она собирается сразу подавать иск о возвращении родительских прав. Сейчас она копит деньги на поездку к сыну.