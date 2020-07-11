Возбуждены уголовные дела об экстремизме: в ЯНАО прошли обыски у членов движения, отрицающего распад СССР

В Ямало-Ненецком автономном округе прошли обыски у членов ячейки движения «СССР»* — объединения, сторонники которого не верят в распад Советского Союза и отказываются жить по законам РФ, считая себя «гражданами СССР». По данным источников RT, в ходе операции в Ноябрьске были задержаны два представителя движения, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «организация деятельности экстремистской организации».

В Ямало-Ненецком автономном округе правоохранительные органы обнаружили ячейку движения «СССР» — организации, последователи которой считают, что живут в Советском союзе и по советским законам. В отношении «граждан СССР», обеспечивавших работу организации в Ноябрьске, были возбуждены уголовные дела об экстремизме (ст. 282.2 УК РФ), сообщил источник RT в правоохранительных органах.

В региональном управлении Следственного комитета и УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию об обысках и задержаниях представителей движения «СССР» в Ноябрьске.

По данным источника RT, обыски прошли 8 июля, а фигурантами уголовного дела об экстремизме пока стали двое мужчин, занимавших руководящие позиции в ноябрьской ячейке. Остальные представители «СССР» в Ноябрьске пока не установлены.

© RT

«В период с 2017 года по настоящее время на территории города Ноябрьска гражданин <…> 1968 г.р. и <…> 1975 г.р. и другие не установленные лица, являясь активными участниками межрегионального общественного объединения «СССР» (другие наименования — «Союз Славянских Сил Руси, Союз Советских Социалистических Республик), <…>, осуществляли действия по поддержке существования Ноябрьской ячейки, в том числе, путем производства и выдачи «вкладышей к паспорту гражданина СССР», путем подготовки и направления в органы государственной власти заявлений от имени объединения», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, оказавшемся в распоряжении RT.

В документе также указано, что подозреваемые участвовали в работе региональной ячейки «СССР», хотя «были достоверно осведомлены», что деятельность объединения запрещена в России.

В Республике Коми, где Верховный суд признал объединение экстремистским, в 2019 году руководитель региональной ячейки «СССР» Александр Тюрнин был приговорен к четырём годам колонии.

Во время обысков у членов ноябрьского «СССР» правоохранительные органы нашли поддельные вкладыши в «советские» паспорта и другие документы, производством которых занималась организация.

Движение «СССР» в различных регионах России успешно торгует подобными бумагами, обещая доверчивым гражданам, примкнувшим к организации, возможность не платить налоги, штрафы и пошлины в пользу РФ. При этом приобрести право стать «гражданином СССР», как ни странно, можно только за настоящие российские рубли.

На предоставленных источником RT видео задержания ноябрьских членов объединения «СССР» один из мужчин рассказывает, что является «секретарем Чрезвычайной комиссии», которая, согласно найденным у него дома документам, занимается сбором информации обо «всех видах потерь СССР, Российской империи, Царства Русского <…> вглубь веков».

© RT

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанные отказались подписывать постановления о возбуждении уголовного дела и протоколы обыска. Один из них утверждает, что является «гражданином СССР» и «не имеет отношения к Российской Федерации».

В квартире «секретаря Чрезвычайной комиссии» оперативники нашли печати и бланки, с помощью которых изготавливались «советские» документы, а также письма с жалобами и обращениями, которыми, по всей видимости, «граждане СССР» атаковали местные органы власти, доказывая их «нелегитимность».

Также по теме В прошлое за госпошлину: в Северной Осетии мошенники торговали фальшивыми советскими паспортами В Северной Осетии правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, называвших себя Верховным Советом Осетинской...

В конце мая RT рассказывал о том, как правоохранительные органы пресекли группы мошенников, называвших себя Верховным Советом Осетинской АССР. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 3 ст. 159. УК РФ).

Организованное объединение людей, считающих себя «гражданами СССР» и отрицающих распад Советского союза, появилось в 2010 году. Его основоположником стал московский врач-стоматолог Сергей Тараскин, объявивший себя президентом СССР. Сейчас на территории РФ таких самопровозглашённых «Верховных Советов» есть сразу два — в 2018 году свой «СССР» провозгласила Валентина Реунова. В настоящий момент разные отделения движения действуют во многих регионах России.

Жертвами мошенников становятся, как правило, пожилые люди, ностальгирующие по советским временам, а также граждане, испытывающие финансовые трудности. Злоумышленники сулят будущим «гражданам СССР» возможность не возвращать кредиты, получать надбавки к пенсии и компенсации выплат по вкладам, открытым до 1991 года, а также призывают игнорировать законы Российской Федерации.

* «Союз славянских сил Руси» («Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») — межрегиональное общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Коми от 11.07.2019).