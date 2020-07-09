«Новый этап в жизни страны»: Володин о приведении законодательства в соответствие с Конституцией

В Совете Федерации пройдёт внеочередное заседание президиума Совета законодателей РФ. Тема мероприятия — «Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции РФ». Заседание проведут председатель СФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. RT ведёт прямую трансляцию.