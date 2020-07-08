«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: дело Ивана Сафронова | Навальный против всех | Михаил Ефремов

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В сегодняшнем стриме: арест советника генерального директора «Роскосмоса» Ивана Сафронова по подозрению в госизмене. Новое «дело Голунова»? Или «нет дыма без огня»? Обсудим с Марией Бароновой и Романом Бабаяном. Михаилу Ефремову предъявлено обвинение: последние подробности дела о смертельном ДТП. Прямые включения адвоката актёра и адвоката семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. Первая оппозиционная война: онлайн-баталии Алексея Навального и ФБК* со всей остальной оппозицией на фоне проваленного политического сезона и голосования о внесении поправок в Конституцию. А также кое-что о Джеффри Эпштейне, педофилах среди элит и проблемах радуги в России.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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