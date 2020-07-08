«Пандемия дала стимулы к развитию»: глава Минпромторга — о поддержке отраслей промышленности
В Совете Федерации РФ провели заседание, в рамках которого прошёл «Правительственный час» с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Речь шла о мерах поддержки отраслей промышленности Российской Федерации в изменившихся экономических условиях на фоне пандемии коронавируса. RT вёл прямую трансляцию.
- РИА Новости
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