Инвалидам из Краснодарского края выплатили деньги за средства реабилитации

Фонд социального страхования закрыл долги перед инвалидами-колясочниками из Краснодарского края после публикации RT. В начале июня в проект «Не один на один» обратились сразу несколько женщин с ограниченными возможностями, которые пожаловались на задержки выплат за самостоятельно приобретённые средства реабилитации. Деньги не перечислялись инвалидам по полгода, и, несмотря на вмешательство прокуратуры, ситуация не менялась. После запроса RT в ФСС в ведомстве пообещали решить эту проблему, и на днях компенсации были выплачены в полном объёме.

© Фото из личного архива

Жительницам Краснодарского края с ограниченными возможностями, которые жаловались на длительные задержки выплат за самостоятельно приобретённые средства реабилитации, Фонд социального страхования (ФСС) перечислил деньги сразу за несколько месяцев.

«Всем, о ком вы написали, деньги выплатили в первую очередь, — рассказала RT Наталья Макарова. — Ваша статья очень помогла. Вам огромная благодарность за помощь и спасибо вам за работу».

По словам Макаровой, сейчас ФСС начал закрывать долги перед всеми инвалидами Краснодарского края, но пока только за ноябрь и декабрь 2019 года.

© Фото из личного архива

«Задолженность до июля была у многих, — объясняет Наталья. — Тем, о ком вы написали и кто жаловался, выплатили за все месяцы, включая 2020 год. Как дальше будут производиться расчёты с нами, неизвестно. Может быть, нам снова придётся к вам обращаться. Нам в таких ситуациях надо себя защищать. Мы люди. Да, у нас со здоровьем проблемы, но мы так же хотим жить, любить, растить детей и радоваться жизни, только нас сопровождают последствия болезни. И средства, которые мы покупаем, улучшают качество нашей жизни».

Как рассказала RT Марина Синельникова, она тоже получила компенсацию за все месяцы — с ноября прошлого года по май текущего включительно.

«Мы вам очень благодарны. Сейчас всем, о ком вы писали, выплатили компенсации, а другим жителям с ограниченными возможностями из Краснодарского края всё ещё обещают. Но сказали, что вроде как 2019 год закроют. Может быть, бюджетных денег хватит, чтобы закрыть заявки и на начало 2020 года — и то хорошо», — говорит Синельникова.

Женщина также ожидает результатов рассмотрения заявления по выплате за дорогостоящую коляску, но оно пока ещё не завершилось.

«Молюсь Богу, чтобы они мне компенсировали сумму, которую я заплатила, потому что коляску я купила очень хорошую. Она ведь для меня как вторые ноги», — объясняет Марина.

© Фото из личного архива

Елена Суслова и Марина Сорочан также подтвердили, что получили деньги. Елене выплатили компенсации по март, а Марине закрыли заявки до апреля этого года. Женщины отмечают, что в группах, организованных в мессенджерах, некоторые инвалиды жалуются, что им пока не компенсировали средства даже за декабрь.

По словам ещё одной героини материала RT — Татьяны Павловой, в конце июня, до того как ФСС закрыла долги по её заявкам, ей позвонили специалисты ведомства и предложили путёвку на санаторно-курортное лечение с заездом 1 июля.

«Даже не обещали мне в этом году путёвку и тут вдруг предложили, — рассказывает Татьяна. — Но мне пришлось отказаться от лечения, потому что у меня ни рубля не было на тот момент, чтобы ехать. Они мне говорят, что всё оплачивается государством, но кто мне оплатит дорогу, чтобы добраться до места лечения? Такси нужно, потому что общественный транспорт не всегда доступен. Надо же кого-то нанять — чемодан понести. На мелкие расходы нужны деньги. Совсем без рубля куда ехать? Я бы поехала, но о таких поездках нужно не за два дня сообщать».

Слишком много заявок

Ранее RT рассказывал об обращении в проект «Не один на один» инвалидов из Краснодарского края. Они жаловались на длительные задержки компенсаций за самостоятельно приобретённые средства реабилитации. Деньги им не выплачивались по полгода.

Из-за образовавшихся долгов женщины не могли купить даже средства первой необходимости — урологические катетеры и памперсы. На дорогостоящие ортезы и коляски им приходилось оформлять кредиты.

В ФСС поясняли RT, что задолженности в Краснодарском крае образовались из-за слишком большого количества заявлений, поданных в 2019 году. RT направил в ведомство запрос с просьбой посодействовать в решении этой проблемы. Ведомство передало контактные данные людей, которых RT указал в запросе, в региональное отделение, и там пообещали перечислить им деньги в первую очередь. В том числе на эти цели в начале 2020 года региональному отделению Фонда был направлен бюджет в размере 1 млрд рублей.

Ранее RT сообщал о матерях детей-инвалидов из Татарстана, которые тоже столкнулись с длительными задержками выплат компенсаций за самостоятельно приобретённые средства реабилитации.