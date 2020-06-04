В Краснодарском крае инвалидам по полгода не выплачивают компенсации за средства реабилитации

В проект RT «Не один на один» обратились инвалиды из Краснодарского края с жалобой на задержки выплат за самостоятельно приобретённые средства реабилитации. Людям с ограниченными возможностями приходится по полгода ждать компенсаций, хотя по закону потраченные деньги им должны возвращать в течение двух месяцев. Прокуратура внесла в краснодарское отделение Фонда социального страхования обобщённое представление об устранении нарушений, однако ситуация не меняется. В ФСС заявляют, что проблемы с компенсациями в Краснодаре возникли из-за слишком большого количества заявлений на выплаты, которые поступили в 2019 году.

© Фото из личного архива

В редакцию RT обратились сразу несколько инвалидов-колясочников из Краснодарского края с жалобой на задержки выплат за самостоятельно приобретённые средства реабилитации. В итоге им не хватает денег на жизненно необходимые урологические катетеры, ортезы, памперсы и другие медицинские изделия, прописанные в индивидуальных программах реабилитации. По словам инвалидов, прокуратура фиксирует нарушение их прав, выносит представления руководителям регионального ФСС, но ситуация не меняется. Местные чиновники жалуются на отсутствие средств в бюджете, которые бы вовремя покрыли все поступившие за 2019 год заявки.

Ранее RT писал о матерях детей-инвалидов из Татарстана, которые тоже столкнулись с длительными задержками выплат компенсаций за самостоятельно приобретённые средства реабилитации.

Два года в больнице

В 1993 году жительницу Анапы Наталью Макарову сбил автомобиль. Женщина получила серьёзные травмы и два года провела в больнице. Врачи вживили ей в позвоночник металлоконструкцию, но поставить на ноги не смогли. Наталья осталась прикованной к коляске

© Фото из личного архива

«Реабилитация проходила довольно долго — и в физическом, и в моральном плане, но я выстояла. В 25 лет повторно вышла замуж и, будучи уже инвалидом-колясочником, родила второго ребёнка», — рассказывает RT Наталья.

Макарова окончила Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, несколько лет работала тренером по адаптивной физической культуре, тренировала инвалидов. Возила их на соревнования и сама принимала в них участие.

В прошлом году женщина столкнулась с задержкой выплат за самостоятельно приобретённые средства реабилитации.

Согласно закону, региональное отделение фонда должно в течение двух месяцев компенсировать инвалиду эти затраты, однако в Краснодарском крае люди с ограниченными возможностями не получают выплат по полгода.

На два месяца, в течение которых по закону ФСС обязан перечислить компенсацию за самостоятельно купленные средства реабилитации, женщина приобретает урологические катетеры и памперсы на сумму 134 тыс. рублей. Это обязательный, жизненно необходимый набор. В сутки, по словам женщины, уходит порядка пяти-шести катетеров.

«Это не прихоть, без урологических изделий обойтись нельзя. Если мы будем экономить на них, то это грозит нарушением работы почек, из-за чего очень часто инвалиды умирают», — объясняет Наталья.

По её словам, ФСС до сих пор не выплатил компенсацию даже за товары, приобретённые в декабре прошлого года.

«В декабре я купила ортезы на всю ногу, они мне положены раз в год. За них мне должны 176 тыс. Ещё за катетеры и памперсы за четыре месяца 268 тыс. В общей сложности 440 тыс. Сейчас я оказалась в таком положении, что вообще ничего не могу купить, потому что нет денег. Занимаю у друзей, родственников, даже мама мне уже отдала свои гробовые. Мне людям в глаза смотреть стыдно. Я обещаю отдать и не могу, потому что мне ФСС не выплачивает компенсацию», — жалуется Макарова.

Пришлось брать кредиты

Жительница посёлка Кубанский 50-летняя Елена Суслова оказалась в инвалидном кресле в конце 1991 года после перенесённого инфекционного миелита. До января 2020 года она получала от ФСС только инвалидные коляски.

© Фото из личного архива

«За все годы моей болезни мне никто не разъяснил мои права, и на МСЭ мне тоже не говорили, что я имею право на самостоятельное приобретение технических средств реабилитации. Только осенью 2019 года я узнала об этом, прошла нужных врачей и переоформила ИПР (индивидуальная программа реабилитации)», — рассказывает Елена.

В январе женщина подала документы в ФСС на возмещение затрат за самостоятельно купленные катетеры, туторы, ортопедическую обувь и корсет жёсткой фиксации на общую сумму 470 тыс. рублей. Но компенсаций не получила.

«В ФСС я обращалась по поводу задержек, но мне отвечали, что денег пока нет», — говорит Елена.

Женщина не работает, живёт одна на пенсию по инвалидности. На приобретение ТСР ей пришлось брать кредиты, а также занимать деньги у знакомых. Пени по кредитам составляют 25 тыс. рублей.

«Не знаю, почему у нас такие задержки»

Марина Синельникова из станицы Динская на инвалидности уже 33 года. В 14 лет она сломала позвоночник, после травмы у неё отказали руки и ноги.

«Родители возили меня по реабилитационным центрам, — вспоминает Марина. — Чтобы восстановиться, я вязала макраме, пыталась вышивать, вязать большими спицами».

Руки удалось разработать, пойти Марина не смогла.

© Фото из личного архива

Несмотря на жизненные трудности, она активно участвует в конкурсах красоты.

Из-за травмы позвоночника Марине приходится пользоваться памперсами. Также, согласно ИПР, ей положено 180 наборов катетеров в месяц.

В январе ФСС одобрил заявку Марины на покупку электрической коляски с регулировкой угла наклона подножки и спинки. За неё она заплатила 265 тысяч рублей, а на днях получила уведомление от ФСС, что компенсируют ей только 85 тысяч рублей.

«При этом в моём ИПР указан специальный код, у каждого средства реабилитации есть код, — поясняет Марина. — Так вот мой код подходит именно под мою коляску, за которую мне должны возместить всю стоимость. Мне просто смысла не было покупать дорогую, чтобы потом получить возврат меньше половины».

Муж Марины, учитель физкультуры, получает зарплату 19 тыс. рублей. Сама женщина тоже работает — делает видеооткрытки.

«Платят за них немного — по 500—800 рублей, но всё равно это деньги», — говорит она.

По словам Марины, выезжая на реабилитацию в санатории, она общается с инвалидами из других городов и регионов, которые утверждают, что у них никаких задержек с выплатами нет.

«Знакомым из Хабаровска, Мурманска, Крыма выплачивают вовремя, а мы боремся, пишем везде. Почему у нас такие задержки, я не знаю. В отписках пишут: Москва не даёт денег. Но по идее деньги на нас выделяются», — сетует Синельникова.

Жалобы ничего не меняют

Шесть лет назад жительница станицы Полтавская Краснодарского края Марина Сорочан попала в автокатастрофу. Очнувшись после реанимации, девушка, которой тогда было 19 лет, узнала от врачей, что больше не сможет ходить. По словам Марины, в этот момент её привычный мир рухнул.

© Фото из личного архива

Она перестала общаться со знакомыми, очень сильно стеснялась коляски. Из Краснодарского университета МВД, где она училась, её отчислили по состоянию здоровья. Но ради родителей, которые очень тяжело переживали случившееся, она взяла себя в руки и начала заниматься с тренером.

Девушка надеется, что однажды сможет пойти, и ведёт активную жизнь: фотографируется в качестве модели, принимает участие в конкурсах красоты и модных показах. Выступала на показе Merсedes-Benz Fashion Week Russia, а также стала победительницей Всероссийского конкурса красоты «Королева независимости — 2016» среди девушек с ограниченными возможностями.

Технические средства реабилитации Марина покупает самостоятельно, потому что большую часть времени находится на реабилитации в крымском городе Саки, а ездить в Краснодар за продукцией ФСС слишком проблематично и затратно.

При этом, по её словам, проблемы с компенсацией возникают регулярно.

«Задержки по полгода, но 2019 год стал совсем невыносимым, так как этот срок увеличился вообще до девяти месяцев», — рассказывает Сорочан.

По её словам, жалобы в прокуратуру, ФСС и обращения к президенту ничего не меняют.

«Каждый раз приходят отписки, как под копирку. При звонках в краевой ФСС с просьбой обосновать причину задержки я слышала различные истории — пожары в Сибири, наводнение в Иркутске, Москва не перечисляет и многое другое. В Москве говорят, что всё перечисляют, но куда деваются средства для обеспечения тысяч людей с инвалидностью — неизвестно», — разводит руками девушка.

Инвалид должен быть юристом

Татьяна Павлова в 2010 году упала с большой высоты и получила множественные переломы и ушибы. Через месяц после выписки из реанимации гражданский муж оставил её одну.

© Фото из личного архива

«На момент травмы нашей дочери было четыре месяца, — рассказывает Татьяна. — Гражданский муж хотел её забрать, но я в суде доказала, что могу сама растить дочь».

Год назад женщина переехала в Краснодар из Бурятии. По её словам, она давно мечтала жить в городе с тёплым климатом. Но после переезда жизнь семьи омрачилась тем, что ФСС начал задерживать компенсации за покупку средств реабилитации.

Для Татьяны, которая приобрела в городе квартиру, делала ремонт и пыталась начать новую жизнь, длительные задержки выплат критичны. На покупку средств реабилитации она брала кредиты, по ним на сегодняшний день начисляются проценты за несвоевременные выплаты.

«В Бурятии задержек не было, а здесь сумасшедшие — по шесть месяцев», — возмущается Павлова.

В конце прошлого года она обратилась с заявлением в прокуратуру.

Надзорное ведомство установило факт задержек выплат и внесло в Краснодарское региональное отделение ФСС обобщённое представление об устранении нарушений законодательства о защите прав инвалидов.

Впрочем, на ситуацию это никак не повлияло. Тогда Татьяна обратилась в суд.

«Оказавшись в инвалидном кресле, я поняла, что должна стать юристом, — объясняет Татьяна. — Жизнь инвалида — это борьба за выживание, постоянно приходится доказывать, что ты такой же человек и имеешь такие же права. Я уже набралась опыта и все исковые заявления составляю сама и доказываю всё сама, потому что адвокатские услуги стоят дорого».

Суд несколько раз переносили из-за карантина, а в последний раз заседание не состоялось, так на него не явились представители ФСС.

Миллиард рублей на компенсации

Как сообщили RT в пресс-службе ФСС, «по заявлениям, поданным в ноябре, декабре 2019 года, выплатить компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации не представилось возможным, так как выделенные из федерального бюджета деньги пошли на компенсации гражданам, обратившимся с заявлениями ранее».

Однако в ведомстве заверили, что региональным отделением Фонда приняты решения о выплате компенсаций инвалидам, указанным в запросе RT.

В начале 2020 года региональному отделению Фонда направлен бюджет в размере 1 млрд рублей, в том числе на выплату компенсаций за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации. В июле будут перечислены ещё 300 млн рублей на эти же нужды.

Согласно Федеральному реестру инвалидов, на 1 апреля 2020 года в Краснодарском крае проживают 429 453 инвалида. Регион находится на третьем месте по этому показателю среди остальных субъектов РФ, уступая Москве и Санкт-Петербургу.