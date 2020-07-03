«Ни звездой, ни знаменитостью себя не считаю»: сержант полиции Ирина Бодрова рассказала, как раздавала маски несогласным

RT удалось разыскать сержанта полиции, которая 1 июля на Пушкинской площади, где собрались противники поправок к Конституции России, раздавала защитные маски. Видео с ней моментально разлетелось по сети. В эксклюзивном интервью RT Ирина Бодрова рассказала об идее с раздачей средств индивидуальной защиты, своей службе в полиции и планах на будущее.

Вечером 1 июля на Пушкинской площади начал собираться стихийный митинг противников поправок к Конституции России. Помимо протестующих, было много журналистов, которые явно ждали ярких кадров разгона несогласных. Внезапно в толпе появилась девушка-полицейский. Она вежливо предлагала собравшимся маски и призывала беречь себя и своих близких.

Видео с её участием моментально разлетелось в соцсетях и сделало девушку знаменитой.

Выяснилось, что героиню зовут Ирина Бодрова. Она — старший сержант полиции, служит во 2-м оперативном полку. О своей службе и о себе Ирина рассказала в эксклюзивном интервью RT.

— Ирина, вы стали звездой соцсетей. Видео, где вы раздаете маски на Пушкинской площади, произвело настоящий фурор. Как относитесь к такой реакции и чувствуете ли себя знаменитостью?

— Ни звездой, ни знаменитостью я себя не чувствую. Мы несём службу каждый день, это наша работа. Общаемся с гражданами ежедневно. Поэтому повторюсь: знаменитой себя не ощущаю.

— Как отреагировали на неожиданную славу ваши родственники и друзья?

— Я была в шоке, мои родные тоже. На следующий день, когда я проснулась, посыпались звонки и сообщения от знакомых. Для всех, как и для меня, это тоже стало полной неожиданностью.

— Решение раздать маски людям на площади — ваша личная инициатива?

— Это был самый обычный рабочий день. Заступили на службу очень рано. Каждый раз нас тщательно готовят, проводят инструктаж. Затем выдают спецсредства — бронежилет, видеорегистратор и проч. После подготовки мы получили оружие и отправились на место несения службы. Сейчас на нас ещё в обязательном порядке маски и перчатки. Когда приехали на место дежурства, увидели, что очень много людей на улице находится без средств индивидуальной защиты. Меня вызвал к себе командир полка и предложил раздать маски и перчатки людям, благо их у нас достаточно. Мне показалось это замечательной идеей.

— Расскажите о себе. Сколько вам лет? Что закончили? Есть ли семья?

— Служу во 2-м оперативном полку полиции с 2014 года. Мне 23 года, я москвичка. Закончила Центр профессиональной подготовки. Сейчас учусь на пятом курсе университета на юридическом факультете. Свободного времени с моей работой маловато, конечно. Но мне как человеку разностороннему это не мешает.

— Полицейский — это всё-таки мужская профессия. Почему вы решили пойти работать в полицию?

— «А почему бы и нет?» — когда-то подумала я и решила попробовать себя в этой профессии. Да, работа сложная. Полно стереотипов о том, что она мужская, но в отделениях сейчас много девушек. И мы выполняем свои обязанности наравне с ребятами. Да, бывает сложно, но мы справляемся. Не каждая девушка может таким похвастаться.

— Что для вас самое главное в профессии? Каких принципов придерживаетесь на работе и в жизни?

— Самое главное — любить свою работу. Когда этого нет, то и работать невозможно.

— Есть ли мечта и планы на будущее?

— После учёбы будет видно. Сейчас самое главное — это получить высшее образование. А мечты лучше оставлять в тайне — вдруг не сбудутся.