«Ни звездой, ни знаменитостью себя не считаю»: сержант полиции Ирина Бодрова рассказала, как раздавала маски несогласным

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Яна Довгаленко
RT удалось разыскать сержанта полиции, которая 1 июля на Пушкинской площади, где собрались противники поправок к Конституции России, раздавала защитные маски. Видео с ней моментально разлетелось по сети. В эксклюзивном интервью RT Ирина Бодрова рассказала об идее с раздачей средств индивидуальной защиты, своей службе в полиции и планах на будущее.
«Ни звездой, ни знаменитостью себя не считаю»: сержант полиции Ирина Бодрова рассказала, как раздавала маски несогласным
  • RT

Вечером 1 июля на Пушкинской площади начал собираться стихийный митинг противников поправок к Конституции России. Помимо протестующих, было много журналистов, которые явно ждали ярких кадров разгона несогласных. Внезапно в толпе появилась девушка-полицейский. Она вежливо предлагала собравшимся маски и призывала беречь себя и своих близких.

Видео с её участием моментально разлетелось в соцсетях и сделало девушку знаменитой.

Выяснилось, что героиню зовут Ирина Бодрова. Она — старший сержант полиции, служит во 2-м оперативном полку. О своей службе и о себе Ирина рассказала в эксклюзивном интервью RT.

 — Ирина, вы стали звездой соцсетей. Видео, где вы раздаете маски на Пушкинской площади, произвело настоящий фурор. Как относитесь к такой реакции и чувствуете ли себя знаменитостью?

 — Ни звездой, ни знаменитостью я себя не чувствую. Мы несём службу каждый день, это наша работа. Общаемся с гражданами ежедневно. Поэтому повторюсь: знаменитой себя не ощущаю.

 —  Как отреагировали на неожиданную славу ваши родственники и друзья?

 — Я была в шоке, мои родные тоже. На следующий день, когда я проснулась, посыпались звонки и сообщения от знакомых. Для всех, как и для меня, это тоже стало полной неожиданностью.

 — Решение раздать маски людям на площади — ваша личная инициатива? 

— Это был самый обычный рабочий день. Заступили на службу очень рано. Каждый раз нас тщательно готовят, проводят инструктаж. Затем выдают спецсредства — бронежилет, видеорегистратор и проч. После подготовки мы получили оружие и отправились на место несения службы. Сейчас на нас ещё в обязательном порядке маски и перчатки. Когда приехали на место дежурства, увидели, что очень много людей на улице находится без средств индивидуальной защиты. Меня вызвал к себе командир полка и предложил раздать маски и перчатки людям, благо их у нас достаточно. Мне показалось это замечательной идеей.

 — Расскажите о себе. Сколько вам лет? Что закончили? Есть ли семья?

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 — Служу во 2-м оперативном полку полиции с 2014 года. Мне 23 года, я москвичка. Закончила Центр профессиональной подготовки. Сейчас учусь на пятом курсе университета на юридическом факультете. Свободного времени с моей работой маловато, конечно. Но мне как человеку разностороннему это не мешает.

 — Полицейский — это всё-таки мужская профессия. Почему вы решили пойти работать в полицию?

 — «А почему бы и нет?» — когда-то подумала я и решила попробовать себя в этой профессии. Да, работа сложная. Полно стереотипов о том, что она мужская, но в отделениях сейчас много девушек. И мы выполняем свои обязанности наравне с ребятами. Да, бывает сложно, но мы справляемся. Не каждая девушка может таким похвастаться.

 — Что для вас самое главное в профессии? Каких принципов придерживаетесь на работе и в жизни?

 — Самое главное — любить свою работу. Когда этого нет, то и работать невозможно. 

 — Есть ли мечта и планы на будущее?

— После учёбы будет видно. Сейчас самое главное — это получить высшее образование. А мечты лучше оставлять в тайне — вдруг не сбудутся.

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