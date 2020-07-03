«Легитимность итогов бесспорна»: Памфилова о прошедшем общероссийском голосовании по поправкам к Конституции

Центральная избирательная комиссия подвела официальные итоги общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию страны. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, избирательные участки посетили 74,2 млн человек, то есть 67,97% от общего числа избирателей. Из них внесение изменений в основной закон поддержали 57,7 млн, или 77,92% респондентов. RT вёл прямую трансляцию.