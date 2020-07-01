«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: поправки к Конституции | обнуление оппозиции

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В сегодняшнем стриме обсудим с журналистом Романом Головановым последние новости по голосованию, предварительные итоги и явку. С Лесей Рябцевой и Станиславом Яковлевым затронем тему проваленного политического сезона Навального и всей несистемной оппозиции. Вместе с отцом Андреем Ткачёвым разберёмся, зачем светскому государству в 2020 году в Конституции нужен Бог. С Олегом Румянцевым, ответственным секретарём Конституционной комиссии (1990—1993), попытаемся понять, как писалась Конституция 1993 года и была ли в ней «рука Госдепа». Кроме того, с Константином Крыником будем разбираться, что поправка о закреплении существующих границ значит для Донбасса. А также поговорим о том, почему «Медуза» сравнила памятник советскому солдату подо Ржевом с дементором из «Гарри Поттера».
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