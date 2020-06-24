«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: парад Победы | статья Путина | битва за историю

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RT
В сегодняшнем стриме обсудим, почему статья Путина о Второй мировой войне вызвала негодование западной прессы. Разберём с доктором исторических наук Наталией Нарочницкой тренд обвинять Советский Союз и пакт Молотова — Риббентропа в начале Второй мировой войны. С политиком Матеушом Пискорским попытаемся понять: Польша — жертва или агрессор? С Яковом Кедми поговорим о 1938 годе, о котором молчат: Мюнхенский сговор и Эвианская конференция. Нужен ли вообще нам военный парад в 2020 году? Консенсусное мнение оппозиции и при чём тут снова Владимир Путин. Спорим с Яковом Якубовичем, главой муниципального округа Тверской. А также продолжающаяся битва Алексея Навального с ветераном, снявшимся в ролике RT.

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