Парки Москвы покажут онлайн-выставку проекта RT с военными письмами

Парк Горького, парк искусств «Музеон», сад «Эрмитаж» и десять других парков покажут онлайн-выставку #БесконечноеПисьмо, в которой строки фронтовой переписки 1941-1945 годов переплетаются с современной графикой. Выставка проекта RT в соцсетях парков Москвы, объединённая хештегом #БесконечноеПисьмоВыставка, проходит в День памяти и скорби ― день, в который 79 лет назад началась Великая Отечественная война.

#БесконечноеПисьмо ― это часть большого проекта RT #СтраницыПобеды, посвящённого 75-летию окончания Великой Отечественной войны. В Instagram-аккаунте «Бесконечного Письма» собраны сотни пронзительных фронтовых посланий: заветные «треугольники» были главной нитью, связывающей солдат с их семьями в те дни. Молодые дизайнеры школы РАНХиГС и известные художники-графики Пётр Банков и Михаил Соркин создали эмоциональные иллюстрации к этим письмам.

Накануне парада Победы #БесконечноеПисьмо расскажет о судьбах простых людей, которым пришлось жить и воевать в те дни.

Онлайн-выставка, которая проводится в День памяти и скорби, организована при поддержке Департамента культуры города Москвы и Объединённой дирекции «Мосгорпарк». Это лишь небольшая часть экспозиции, которая планируется к показу в парках Москвы, после того как будут сняты ограничения, связанные с коронавирусом COVID-19.

Посмотреть онлайн-выставку можно на аккаунтах Instagram, ВКонтакте и Facebook парка Горького, сада имени Баумана, Лианозовского и Гончаровского парков, ландшафтного парка «Митино», парка искусств «Музеон», Сквера по Олонецкому проезду, Перовского парка, парков Садовники, «Северное Тушино», «Сокольники», Таганского парка и сада «Эрмитаж» или по хэштегу #БесконечноеПисьмоВыставка.

Проект RT #СтраницыПобеды собрал современных художников и дизайнеров, а также историков, журналистов и экспертов в самых разных областях. Сделанный молодыми и для молодых, проект рассказывает о тяжёлых днях войны современным языком на страницах в Instagram, YouTube, Facebook, ВК и Twitter.