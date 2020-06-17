«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Конституция, явка и Навальный | рестарт РПЛ, Широков

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В сегодняшнем стриме: агитировать за участие в голосовании о поправках к Конституции — это зашквар или норма? Показываем, в каких странах за неявку можно и штраф получить. Лидер школьников-оппозиционеров Алексей Навальный пишет, что Плющенко, снявший сына в агитационном ролике, эксплуатирует «несчастного ребёнка». Обсудим с журналистом Сергеем Марданом, каких всё-таки политических цветов Навальный. «Сиэтлская народная республика». В американском Сиэтле в ходе массовых беспорядков, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, протестующие заняли несколько кварталов города и провозгласили их «автономной зоной». Ютьюбер и модель Крис Шацел поделится опытом, как можно и как нельзя теперь в США протестовать против насилия над афроамериканцами. С экс-футболистом сборной России Романом Широковым поговорим о возобновлении РПЛ.

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