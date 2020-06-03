«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: протесты в США | Коммунизм в России | Основатель MDK о соцсетях

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В сегодняшнем стриме осветим тему масштабных протестов в США, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Владелец русского ресторана «Пушкин» в Сан-Диего расскажет, как оборонялся от мародёров и погромщиков. С бывшим послом США на Украине обсудим возможность начала американского «майдана». Разбираемся, что представляет собой современный российский коммунизм и с кем по пути КПРФ — с Алексеем Навальным или «Единой Россией». Поговорим с Роберто Панчвидзе, основателем паблика MDK, о будущем соцсетей. Кроме того, выясним, кто такой «омбудсмен полиции», на которого завели несколько уголовных дел, и почему за него вписывается оппозиция. А также — интервью с астрономом-любителем, который с помощью самодельного телескопа в прошлом году открыл первую в истории межзвёздную комету.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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