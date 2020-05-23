Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы

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RT
По информации ГУ МВД России по Москве, в отделение банка на улице Земляной Вал зашёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. Через некоторое время стало известно о задержании нападавшего. На месте инцидента работают сотрудники полиции и экстренных служб. RT вёл текстовую трансляцию.
Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы
  • Reuters
  • © Tatyana Makeyeva

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  • 23 мая 2020

    На этом RT завершает онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за новостями на нашем сайте.

  • В МВД подтвердили задержание злоумышленника, взявшего в заложники несколько человек в банке в центре Москвы.

    Его личность, а также мотивы преступления пока не раскрываются.

  • Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в центре Москвы.

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    Подробности задержания не приводятся.

  • Напавший заявил, что у него с собой есть бомба, рассказал очевидец произошедшего.

    По его словам, захватчик — русский мужчина в возрасте до 35 лет.

  • Представитель Альфа-банка сообщил, что сотрудников в отделении нет.

    При этом нет подтверждения, что захватчик находится в здании один.

  • Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.

    По информации источника в правоохранительных органах, силовики вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком.

  • Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится отделение Альфа-банка.

    По информации правоохранительных органов, в здании могут находиться до шести человек.

  • В службу «02» поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошёл неизвестный, у которого была сумка агрегатора по доставке еды, и сказал, что он заминирован. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

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