Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы
- Reuters
- © Tatyana Makeyeva
-
23 мая 2020
На этом RT завершает онлайн-трансляцию. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за новостями на нашем сайте.
-
В МВД подтвердили задержание злоумышленника, взявшего в заложники несколько человек в банке в центре Москвы.
Его личность, а также мотивы преступления пока не раскрываются.
-
Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в центре Москвы.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Подробности задержания не приводятся.
-
Напавший заявил, что у него с собой есть бомба, рассказал очевидец произошедшего.
По его словам, захватчик — русский мужчина в возрасте до 35 лет.
-
Представитель Альфа-банка сообщил, что сотрудников в отделении нет.
При этом нет подтверждения, что захватчик находится в здании один.
-
Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто.
По информации источника в правоохранительных органах, силовики вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком.
-
Согласно данным из открытых источников, по указанному адресу находится отделение Альфа-банка.
По информации правоохранительных органов, в здании могут находиться до шести человек.
-
В службу «02» поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошёл неизвестный, у которого была сумка агрегатора по доставке еды, и сказал, что он заминирован. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.