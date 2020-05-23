Задержан неизвестный, взявший в заложники несколько человек в банке в центре Москвы

По информации ГУ МВД России по Москве, в отделение банка на улице Земляной Вал зашёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. Через некоторое время стало известно о задержании нападавшего. На месте инцидента работают сотрудники полиции и экстренных служб. RT вёл текстовую трансляцию.