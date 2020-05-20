«Постепенно стабилизируется, особенно в Москве»: Мишустин о ситуации с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин в формате видеоконференции провёл совещание с правительством. Накануне стало известно, что глава кабмина был выписан из больницы после лечения от коронавируса и уже приступил к работе. О положительном результате теста на COVID-19 Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину 30 апреля. RT вёл прямую трансляцию.