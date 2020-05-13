«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Дуров vs Дудь / Навальный и вертолётные деньги

В сегодняшнем стриме обсудим выплаты семьям с детьми от трёх до 16 лет — 10 тыс. рублей на ребёнка. Также продемонстрируем, почему план Навального раздать по 20 тыс. рублей всем из-за коронавируса не имеет смысла, в том числе экономического. Подведём итоги эпических дебатов Собчак и Соболь и не обойдём стороной ответ Павла Дурова на фильм Дудя про Кремниевую долину. Поговорим с Дмитрием Гоблином Пучковым про 9 мая, в том числе в связи с тем, что Белый дом назвал только США и Великобританию победителями нацизма. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.