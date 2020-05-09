Авиашоу пилотажных групп в Кубинке в честь 75-летия Победы

В подмосковной Кубинке проходит авиашоу в честь 75-летия Победы. В мероприятии принимают участие четыре российские пилотажные группы. RT ведёт прямую трансляцию.