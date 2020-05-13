Суд вернул права жителю Ставрополья, которого их лишили из-за антидепрессанта

В Ставропольском крае суд вернул водительские права Илье Прокопченко, которого ранее лишили возможности управлять автомобилем за якобы употребление антидепрессанта флуоксетин. Вещество не входит в список психотропных или наркотических средств, а сам мужчина настаивал, что никогда не употреблял его. Однако в 2019 году суд счёл, что наличие флуоксетина в организме свидетельствует о состоянии опьянения. Теперь же это решение отменено. По аналогичной схеме прав лишили ещё нескольких человек, и теперь их дела также могут пересмотреть.

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Советский райсуд Ставропольского края 8 мая повторно рассмотрел дело жителя Зеленокумска Ильи Прокопченко. В прошлом году его, а также Сергея Максимова и Беслана Базуркаева привлекли к ответственности за пьяную езду на основании присутствия в организме следов антидепрессанта флуоксетина.

RT уже рассказывал об этой истории в марте 2020 года. Несмотря на то, что водители в момент остановки вели себя вполне адекватно, а проведённые в тот день тесты и анализы показали отсутствие в их организме следов алкоголя и наркотиков, по настоянию полицейских их биоматериал медики направляли на дополнительное исследование в краевой диспансер.

При этом, судя по показаниям водителей, процедура забора мочи проводилась с грубейшими нарушениями. Ранее незнакомые друг с другом мужчины рассказывали, что баночка для сбора анализа не была стерильной и опечатывалась в их отсутствие — полицейские якобы поспешно выпроваживали водителей из помещения.

Из Ставрополя, куда на химико-токсикологическое исследование уходили анализы, спустя некоторое время в полицию приходило заключение, в котором говорилось о найденном в организме водителей препарате флуоксетин.

Речь идёт о рецептурном антидепрессанте, который не относится к наркотическим, психотропным веществам и их прекурсорам, в инструкции которого не содержится прямых противопоказаний для употребления автомобилистами, но есть оговорка, что флуоксетин стоит употреблять с осторожностью «водителям транспортных средств и людям, деятельность которых требует повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций».

Несмотря на то, что автомобилисты, по их словам, никогда даже не слышали о таком лекарстве и не употребляли его, а исследований, показывающих, при какой концентрации препарата у человека наступает опьянение, не существует, суд лишил их водительских прав, признав виновными в вождении в нетрезвом виде.

Прокуратура услышала

После многочисленных жалоб на ситуацию обратили внимание в Генпрокуратуре. В начале марта зампрокурора Ставрополья Игорь Никишин обратился с протестом по делу Прокопченко в Пятый кассационный суд общей юрисдикции, где попросил пересмотреть дело. Свою собственную жалобу Прокопченко направил туда ещё в январе.

Заседание состоялось в Пятигорске 13 апреля. Кассационная инстанция отметила, что наличие флуоксетина в организме в концентрации 5,47 мкг/мл вовсе не свидетельствует о состоянии опьянения, при этом в деле Прокопченко суд даже не пытался прояснить этот момент: врач в суд не вызывался, концентрация препарата, при которой появляются признаки опьянения, не устанавливалась.

«То есть фактически, не имея специальных познаний в области здравоохранения и фармакологии, судебными инстанциями сделан вывод о последствиях применения лекарственного препарата на организм лица, который управляет транспортными средствами», — отмечалось в решении Пятого кассационного суда. Он постановил отменить решение судьи Советского районного суда, направив дело туда же на пересмотр.

В итоге административное дело в отношении Ильи Прокопченко было закрыто.

«В собственной интерпретации»

На руки решение Прокопченко получил 12 мая. Согласно документу (есть в распоряжении RT), судья Вера Кечекова, принимая решение о невиновности Прокопченко, сослалась на мнение главврача местной ЦРБ.

В ответ на запрос суда медик сообщил, что наступление побочных эффектов, схожих с состоянием опьянения и влияющих на поведение водителя, потенциально возможно и зависит исключительно от индивидуальных особенностей организма и времени приёма препарата.

«При проведении медицинского исследования учитывается факт наличия препарата, концентрация обнаруженного вещества не учитывается. В приказе МЗ РФ № 933н информация о допустимой или недопустимой концентрации обнаруженных веществ отсутствует. В соответствии с вышеизложенным, пояснение по вопросу, влечёт ли наличие данного препарата в обнаруженном количестве расстройство состояния здоровья, а именно опьянение, невозможно», — приводит Кечекова в своём решении позицию врача.

На этом основании она приходит к вполне логичному выводу об отсутствии в действиях Прокопченко состава преступления.

Комментируя прежнее решение мирового суда по делу Прокопченко, Кечекова отметила, что юридическая оценка была дана «в собственной интерпретации», а не на основании закона.

В итоге судья отменила вердикт мирового суда и прекратила производство по административному делу, окончательно оправдав автомобилиста.

«Сегодня отравился в ГИБДД, чтобы забрать свои водительские права. Они попросили принести справку, которую мне выдали при изъятии прав. Сейчас иду за ней, а затем снова в отдел. Надеюсь, сегодня получу их», — рассказал 13 мая Прокопченко.

Помимо этого, ему должны вернуть средства, списанные с его карты судебными приставами в счёт уплаты штрафа: «Хотя моё административное дело было приостановлено ещё 16 марта, часть этого долга списали 29 апреля, когда на карту пришёл аванс».

Новая жертва флуоксетина

В начале мая RT стало известно о новом лишённом прав автомобилисте из Зеленокумска, якобы употреблявшим флуоксетин.

История Василия Киреева очень схожа с остальными — остановка сотрудниками ДПС, внезапно возникшие подозрения в пьяной езде, отрицательный тест на наличие алкогольного опьянения и предложение проехать в диспансер для сдачи мочи.

С Киреевым подобный сценарий повторялся дважды — и тоже в 2019 году. В первый раз, в мае, лабораторный анализ в Ставрополе выявил у него наличие следов конопли. Киреев начал обжаловать решение о лишении его водительских прав.

По словам мужчины, в июле тот же сотрудник ДПС не поленился догнать его на дороге и снова заподозрить в пьяной езде. Далее всё произошло описанной выше схеме.

На этот раз по результатам исследования в Ставрополе в моче нашли тот самый флуоксетин в концентрации 697 мкг/мл. В итоге Киреева лишили прав на три с лишним года и взыскали более 60 тыс. рублей штрафа.

«После этого у меня опустились руки, и я уже не стал ничего не обжаловать. Тем более что ещё в первый раз мне чётко дали понять, что это бессмысленно, — рассказал RT Киреев. — Если тогда, в мае, я не знал всех правил этой процедуры в диспансере и не смог понять, что меня просто дурят и она грубо нарушается, то второй раз я уже знал, что к чему, и снимал на телефон. На записи видно, что баночка для пробы была не стерильной, как положено, а вскрытой и взятой из ящика, где было множество открытых других баночек и крышек к ним — медседстра даже не сразу подобрала нужную».

По его словам, даже такой аргумент в пользу того, что забор материала производился с грубыми нарушениями, мировой суд отказался принимать к сведению.

«Машина для меня не роскошь, на ней я на работу ездил в соседний район к фермеру, теперь пришлось взять в бригаду ещё одного человека, а значит, доход наш сократился. Кроме того, у отца была онкология, я возил его по врачам, недавно он умер. Маму тоже теперь не могу довезти никуда, приходится такси вызывать. И главное, я не могу понять до конца — за что? Я про этот флуоксетин вообще не знал раньше, коноплю тоже не употреблял никогда. Денег с меня нигде не вымогали. Возможно, изначально гаишник привлёк в отместку за одну историю личного характера, но это, конечно, домыслы», — рассказал Киреев.

Как и остальные, он писал множество жалоб в различные органы, но везде ему ответили, что всё происходило в соответствии с законом. Даже после закрытия дела в отношении Прокопченко Киреев не верит, что у него есть шанс вскоре вернуть права.

«У нас тут такая жизнь, что мне не верится, что удастся что-то изменить. Тут все друг с другом повязаны и действуют в связке. Но теперь, думаю, всё же попробую», — подытожил он.

Кроме того, RT, изучив базу данных местных судов, нашёл ещё одного жителя Зеленокумска, который при очень схожих сомнительных обстоятельствах также был дважды лишён водительских прав. В одном из случаев в организме Вячеслава Спивака при дополнительном исследовании в Ставрополе, как и у Киреева, были обнаружены следы лёгких наркотиков.

Примечательно, что в тот день, сдав в диспансере по инициативе сотрудников ДПС мочу на дополнительный анализ, Спивак, удивившись странной настойчивости полицейских, отправился в другое госучреждение, где на всякий случай также сдал анализы. В итоге они показали, что мужчина «чист», но для мирового суда эти результаты не стали аргументом и он был признан виновным. В итоге работавшему таксистом Спиваку, который содержал жену и детей, пришлось искать новую работу.

RT будет следить за дальнейшим развитием ситуации со ставропольским автомобилистам.