«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Шнур / Билл Гейтс и число зверя / Собчак против Соболь

В сегодняшнем стриме поговорим с Сергеем Шнуровым о коронавирусе, кризисе и Госдуме. Вместе с представителем ВОЗ в России Мелитой Вуйнович выясним, почему в РФ один из самых низких в мире показателей смертности от COVID-19, хотя страна находится в топ-10 по числу выявленных случаев заболевания. Вместе с Катей Гордон обсудим теории заговора, одну из которых выдвинул Никита Михалков. По его мнению, Билл Гейтс использует коронавирус для чипизации населения под видом вакцины, а дистанционное образование призвано контролировать людей. Кроме того, обратим внимание на битвы в пространстве соцсетей: Уткин против Соловьёва, Навальный против Захаровой и Соболь против Собчак. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.