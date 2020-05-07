Многодетной матери выплатили пособия после запроса RT

Героиня публикаций RT из Костромской области Татьяна Голубовская, воспитывающая в одиночку троих детей, получила социальные выплаты за два месяца. Несколько недель назад она обратилась в проект «Не один на один» и рассказала, что ей перестали начислять пособия. В течение месяца она пыталась дозвониться до ведомств, отвечающих за выплаты, но трубку, по её словам, нигде не брали. После запроса RT в администрацию Костромской области чиновники обратили внимание на проблему и выплатили полагающиеся многодетной матери-одиночке деньги.

© Фото из личного архива Татьяны Голубовской

Многодетная мать-одиночка из города Нерехта Костромской области 40-летняя Татьяна Голубовская в течение двух месяцев не получала социальные выплаты на троих детей. После того как в прошлом году RT помог ей получить российский паспорт, женщина подала документы на ежемесячные пособия на детей, социальную помощь и поддержку многодетным семьям.

Как рассказали RT в департаменте по труду и социальной защите населения Костромской области, Голубовской были назначены ежемесячное пособие на троих детей, ежемесячная социальная выплата на проезд и питание ребёнка, обучающегося в общеобразовательной организации, ежемесячная выплата на двух детей дошкольного возраста, ежемесячная частичная компенсация на оплату ЖКУ на четырёх членов семьи. Однако за март и апрель деньги на её счёт действительно не поступали, подтвердили в ведомстве.

«В январе я поменяла регистрацию и заново сдала документы на выплату пособий. Но приходил только возврат средств из детского сада — 1600 рублей. Никаких других денег я не получала, — рассказывает Голубовская. — Я пошла в МФЦ, спросила там, почему не начисляют деньги. Мне сказали звонить в социальную службу в Костроме. Я звонила туда, а там то занято, то трубку не брали. Не знала, к кому обращаться».

В месяц Татьяна получает 13 тыс. рублей — убирается в небольшом офисе и местной городской администрации. Из этих денег 7 тыс. она отдаёт за аренду жилья. На вопрос, как удаётся выжить на эти деньги, отвечает, что помогают волонтёры.

«Я хотела обратиться к главе Нерехты, но в связи с эпидемией коронавируса приём граждан отменили. Я сейчас убираюсь в администрации и видела его, хотела подойти, попросить о помощи, но постеснялась», — говорит Татьяна.

Своего жилья у семьи нет. По словам Татьяны, на материнский капитал (466 тыс. рублей) квартиру, подходящую по метражу для четырёх человек, не купишь. Поэтому мать с тремя детьми жильё снимает. Встать на биржу труда и получить пособие по безработице без постоянной прописки нельзя.

«Я пыталась устроиться на работу в сетевой магазин, там платят около 15 тыс., но меня не взяли, — объясняет Татьяна. — Сказали, что больничные не приветствуются, а у меня трое детей и время от времени с ними нужно оставаться дома, когда они болеют, брать больничный. И работать надо с восьми утра до десяти вечера. Детей на целый день одних не оставишь».

Не направила данные в банк

RT обратился в администрацию Костромской области с просьбой разъяснить, по какой причине многодетной матери не выплачивались пособия.

Ответ на запрос пришёл из департамента по труду и социальной защите населения Костромской области. Как сообщили RT в письме представители ведомства, в связи с получением российского паспорта и окончанием действия временной регистрации Голубовская подала заявление на продление социальной помощи.

«Все пособия за исключением государственной социальной помощи Голубовской были начислены с момента подачи заявления о предоставлении мер социальной поддержки и перечислялись на счёт в банке. Однако в связи с тем, что гражданка Голубовская Т.Н. после получения нового паспорта не направила новые данные в банк, предназначенные ей денежные средства вернулись обратно. В настоящее время суммы мер социальной поддержки в соответствии с графиком расчёта выплатных документов включены в полном объёме на выплату в мае», — заявили в департаменте.

В ведомстве также пояснили, что существует ещё один вид пособий — государственная социальная помощь. Она предоставляется малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Костромской области (10 128 рублей). Однако это не распространяется на семьи, в которых трудоспособные родители не работают и не состоят на учёте в качестве безработных, за исключением женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком.

«Между тем заявитель указала, что не работает, прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в октябре 2019 года. С просьбой о постановке на учёт как безработная Голубовская не обращалась, поэтому в назначении государственной социальной помощи ей было отказано», — сказали в ведомстве.

По словам Татьяны, сразу после запроса RT к ней домой пришли сотрудники социальной службы и пригласили на приём. На следующий день у неё приняли заявление на оформление удостоверения многодетной матери, а пока выдали временную справку для предъявления по месту требования.

«Перед майскими праздниками учитель из нашей школы принёс нам продуктовый набор в качестве помощи многодетным семьям: тушёнку, консервы, рис, гречку, сахар. А следом начислили пособия — 7500 рублей за два месяца. Так что жить можно. Спасибо большое!» — радуется Татьяна.