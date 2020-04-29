«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ЧП

В стриме обсудим мифы и легенды о режимах ЧС и ЧП, почему вы не обрадуетесь введению этих режимов, а также ритуальные пляски Навального и Ко. Разберём с Лесей Рябцевой слова Анны Ведуты, бывшего пресс-секретаря Навального, о домогательствах главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Поговорим о русском феминизме с политологом Валерием Коровиным, оценим план Захара Прилепина и его партии «За правду» по выводу России из коронавирусного кризиса. Также узнаем, почему спортивный комментатор Георгий Черданцев выступает против вакцины от COVID-19. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.