«Самолёт провёл в небе 30 часов»: спецборт «ЮТэйр» вернул на родину 190 россиян из Индонезии и Таиланда

Российский МИД и правительство Ханты-Мансийского автономного округа успешно вернули на родину 190 россиян, которые не могли покинуть Индонезию и Таиланд из-за прекращения авиасообщения в связи с эпидемией коронавируса. 28 апреля спецборт авиакомпании «ЮТэйр» доставил граждан РФ в Сургут. По итогам медицинской проверки, проведённой в аэропорту, ни у кого из прибывших не было выявлено симптомов COVID-19, однако их обязали соблюдать 14-дневный карантин.

Утром 28 апреля спецборт «ЮТэйр» доставил в Ханты-Мансийский автономный округ 190 россиян, которые находились в Индонезии и Таиланде и не могли покинуть страну из-за ситуации с распространением коронавируса. Рейс UTA9034 Денпасар — Бангкок — Сургут был организован по поручению МИД РФ и правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Представители авиакомпании «ЮТэйр» сообщили RT, что в Азию было отправлено пять лётных экипажей для обеспечения беспрерывного полёта и скорейшего возвращения россиян на родину.

«Самолёт «ЮТэйр» провел в небе почти 30 часов в сложнейшем многодневном перелёте Москва — Денпасар — Бангкок — Сургут. Все соотечественники, в том числе жители Югры, благополучно доставлены домой», — прокомментировал генеральный директор авиакомпании Андрей Мартиросов.

На борту, прибывшем в Сургут, находились 190 пассажиров, в том числе семь младенцев.

Большинство граждан, вернувшихся на родину рейсом UTA9034, проживают в ХМАО, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

По словам заместителя губернатора Югры Андрея Зобницева, всем прибывшим организован трансфер до мест проживания либо до специальных обсерваторов, где они будут соблюдать обязательный 14-дневный карантин.

«Сегодня в 8:39 (по местному времени. — RT) борт приземлился в Сургуте, на борту — 100 югорчан, 50 жителей Тюменской области, 20 граждан из Ямало-Ненецкого автономного округа и ещё несколько человек из других субъектов РФ. Мы взаимодействовали с коллегами из ЯНАО и Тюменской области, поэтому после посадки за ними прибыли автобусы», — пояснил Зобницев.

Организация вылета

Как рассказал журналистам замглавы ХМАО, вывоз югорчан из Индонезии и Таиланда осуществлялся по правилам, немного отличавшимся от тех, которые ранее установила Росавиация.

«На вывозных рейсах Росавиации вывозят только тех туристов, которые въехали в страну пребывания в текущем году, — напомнил Зобницев. — Но мы не стали делить югорчан на эти категории, вывезли всех бесплатно».

Замглавы региона также поблагодарил за содействие в организации возвращения россиян на родину зампреда правительства РФ Татьяну Голикову и сотрудников российского МИД — по его словам, благодаря их поддержке удалось в сжатые сроки согласовать маршрут спецрейса и ускорить получение всех необходимых разрешений.

Зобницев упомянул, что пока не всех югорчан удалось вернуть в Россию — по состоянию на 15 апреля 390 человек из ХМАО находились в 46 иностранных государствах.

«Наибольшее их количество находились в Индонезии и Таиланде — эту задачу мы решили. Далее югорчане будут возвращаться и уже возвращаются в Россию вывозными рейсами Росавиации. Часть из них уже прибыли и проходят обсервацию в Новосибирске, часть — в Екатеринбурге», — пояснил замглавы региона.

Тесты на COVID-19 и карантин

В аэропорту Сургута все россияне, прибывшие на родину из Индонезии и Таиланда, прошли санитарный контроль, но признаков COVID-19 не обнаружили ни у одного пассажира, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре Инна Кудрявцева. По её словам, санитарные мероприятия, проведённые после посадки борта, включали двукратную термометрию и медицинский осмотр, а самолёт отогнали на санитарную стоянку, где была произведена полная дезинфекция салона.

Также по теме «Мы помогали вернуться на родину»: старший проводник «Уральских авиалиний» об эвакуационных рейсах С начала апреля, по данным МИД, на родину из-за рубежа были возвращены более 6 тысяч человек. Всего же за прошедший месяц в Россию...

В ходе пресс-конференции Кудрявцева также отметила, что сейчас граждане РФ, вернувшиеся из-за рубежа, не подлежат обязательному обследованию на COVID-19, если у них не наблюдается симптомов заболевания. При этом все вернувшиеся из-за границы будут находиться под медицинским контролем, и в случае «малейшего проявления нездоровья» у них будет взят тест на коронавирус, заверила Кудрявцева.

«Постановление главного государственного санитарного врача №9 от 30 марта устанавливает перечень, в который прибывающие из-за границы граждане входят только в контексте выявления у них симптомов заболеваний. В правовом поле сегодняшнего дня здоровые граждане, прибывающие из-за границы, не обследуются... Нет как юридической, так и практической пользы в проведении исследований на коронавирус прямо в аэропорту — до сих пор все подобные исследования показывали нулевой процент выявления вируса сразу после перелёта», — сообщила замглавы регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также пообещали проследить, чтобы все прибывшие россияне соблюдали обязательный режим самоизоляции. Гражданам, у которых нет возможности провести карантин дома, будет обеспечено двухнедельное пребывание в специальном обсерваторе.

«Если условий (для соблюдения самоизоляции. — RT) нет, к примеру многонаселённая квартира или наличие в квартире членов семьи старших возрастов, тогда такие граждане будут изолированы в обсерваторы, им будут предоставлены койко-места в городах и районах автономного округа», — рассказала Кудрявцева.

Застрявшие на Фиджи

Изначально вывозной спецрейс, организованный властями Ханты-Мансийского автономного округа, предполагал остановку на Фиджи, однако авиационные власти острова так и не дали российскому борту разрешения на посадку.

«До Фиджи оставался один шаг. Но подвели фиджийцы, отказавшись пустить на свою землю иностранное воздушное судно. Но мы не сдаёмся», — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщили RT в посольстве РФ в Австралии, на Фиджи сейчас находятся 23 российских гражданина, желающих вернуться на родину. Дипломаты продолжают искать способы доставить россиян домой.

«Посольство находится с ними в постоянном контакте, подключён почётный генеральный консул России на Фиджи Див Дамодар. Продолжаем прорабатывать варианты их репатриации. Надеемся, что это удастся осуществить как можно скорее, поскольку у некоторых есть проблемы со здоровьем», — рассказали RT в дипломатическом представительстве.

О том, что происходит с российскими гражданами на Фиджи, рассказала в Instagram россиянка Вероника. По её словам, она с детьми и группой из 15 российских туристов не может покинуть остров уже целый месяц. Отмена рейса, который доставил бы этих людей в Сургут, стала для всех шоком, утверждает женщина.

«Самолёт уже вылетел из России на Бали и ожидал разрешения на посадку в Фиджи, чтобы сначала забрать застрявших здесь, затем на Бали, затем в Таиланде и доставить всех в Россию. Два дня ожидал... И мы ожидали... Но власти Фиджи отказали в посадке нашему спасательному рейсу. Сказать, что я в шоке, — ничего не сказать», — пишет Вероника.

Комментируя ситуацию с россиянами, застрявшими на Фиджи, замгубернатора Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Зобницев признал, что запрет иностранного государства на посадку — препятствие, из-за которого вывоз граждан РФ пока не представляется возможным.

«Сегодня проблема с Фиджи будет решаться каким-то другим образом», — заключил замглавы ХМАО.