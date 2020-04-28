Выступление Лаврова на совещании глав МИД БРИКС

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RT
Министры иностранных дел стран БРИКС под председательством главы МИД России Сергея Лаврова провели внеочередное совещание в формате видеоконференции. Министры обсудили, в частности, вопросы влияния пандемии коронавируса на международные отношения, а также возможные совместные меры по борьбе с COVID-19. Сергей Лавров выступил с вступительным словом. RT вёл прямую трансляцию.

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