Центр Москвы во время режима самоизоляции

В Москве в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса действует обязательный режим самоизоляции для всех жителей города. С 15 апреля для передвижения по столице на личном и общественном транспорте гражданину необходим пропуск. Работники коммунальных служб ежедневно обрабатывают специальными средствами дороги, тротуары, подъезды жилых домов. RT ведёт прямую трансляцию с центральных улиц Москвы.