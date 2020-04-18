Центр Москвы во время режима самоизоляции

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RT
В Москве в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса действует обязательный режим самоизоляции для всех жителей города. С 15 апреля для передвижения по столице на личном и общественном транспорте гражданину необходим пропуск. Работники коммунальных служб ежедневно обрабатывают специальными средствами дороги, тротуары, подъезды жилых домов. RT ведёт прямую трансляцию с центральных улиц Москвы.

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