Трансляция из центра Москвы во время действия пропускного режима

Короткая ссылка
RT
С 15 апреля в российской столице начала действовать пропускная система. Для поездок по городу на личном или общественном транспорте необходим специальный цифровой пропуск. Приостановлена работа каршеринговых сервисов. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом нужно строго соблюдать установленные правила и ограничения. Подобные меры приняты в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. RT ведёт прямую трансляцию из центра Москвы.

Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить