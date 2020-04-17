Трансляция из центра Москвы во время действия пропускного режима

С 15 апреля в российской столице начала действовать пропускная система. Для поездок по городу на личном или общественном транспорте необходим специальный цифровой пропуск. Приостановлена работа каршеринговых сервисов. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом нужно строго соблюдать установленные правила и ограничения. Подобные меры приняты в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. RT ведёт прямую трансляцию из центра Москвы.