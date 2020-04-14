«Дать им по рукам»: в Совфеде заявили о необходимости жёстких мер в отношении фейков в условиях пандемии

Короткая ссылка
RT
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проводит заседание в формате видеоконференции. Сенаторы обсуждают вопросы вмешательства в суверенные дела России и ряда других государств в условиях пандемии коронавируса, а также попытки повлиять извне на ход подготовки и проведения всероссийского голосования по внесению изменений в текст Конституции РФ. RT ведёт прямую трансляцию.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить