«Дать им по рукам»: в Совфеде заявили о необходимости жёстких мер в отношении фейков в условиях пандемии

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ проводит заседание в формате видеоконференции. Сенаторы обсуждают вопросы вмешательства в суверенные дела России и ряда других государств в условиях пандемии коронавируса, а также попытки повлиять извне на ход подготовки и проведения всероссийского голосования по внесению изменений в текст Конституции РФ. RT ведёт прямую трансляцию.