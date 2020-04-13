Улицы Москвы во время режима самоизоляции

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Наталия Сергиевская
В Москве с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. На улицах города можно увидеть редких прохожих, а также сотрудников коммунальных служб, дезинфицирующих подъезды жилых домов. Работники комплекса городского хозяйства также обрабатывают специальными средствами дороги, тротуары, дворовые территории. В центре города больше не встретить туристов, гуляющих около Красной площади и Большого театра. RT ведёт прямую трансляцию с опустевших улиц столицы.

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