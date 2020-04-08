Как продвигается расследование дела об истязании клиентов реабилитационного центра под Красноярском

Следственный комитет России продолжает расследовать уголовное дело об истязании пациентов реабилитационного центра для наркозависимых в Красноярском крае, из которого в 2016 году бесследно исчезла 21-летняя девушка. Пострадавшими по делу проходят 13 бывших пациентов центра «Спарта» и мать пропавшей Мелиссы Пенклиди. Несмотря на то что пострадавшие указывают на виновность бывших руководителей заведения, подозреваемых в деле пока нет — оно расследуется в отношении неустановленных лиц. При этом по факту пропажи девушки параллельно расследуется дело об убийстве. Подробности — в материале RT.

Пациенты реабилитационного центра «Спарта»

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В апреле 2016 года 21-летняя Мелисса Пенклиди, страдавшая от наркотической зависимости, бесследно исчезла из реабилитационного центра «Спарта» под Красноярском. Руководили «Спарты» — бывшие наркоманы Денис Шнайдер, Иван Шишлонов и Георгий Стариков, принимавшие активное участие в процессе реабилитации пациентов, — заявляли, что девушка сбежала из центра и скрывается от родных. Однако беглянка так нигде и не объявилась. В июне 2016-го местные правоохранители всё-таки завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Расследование этого дела несколько раз приостанавливалось «из-за отсутствия подозреваемых и признаков криминального характера исчезновения Пенклиди». При этом пациенты реабилитационного центра, находившиеся в нём вместе с девушкой, рассказывали о применении к ним насилия.

«Причиняли физические и психические страдания»

В феврале 2018 года RT рассказал о том, как наркоманов и алкоголиков лечили в «Спарте» побоями и унижениями. Пациентов насильно удерживали в центре и жестоко наказывали за малейшие проступки или попытки покинуть центр. Жертвой таких методов «лечения», по словам бывших зависимых, была в том числе и Пенклиди.

В конце 2018-го председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать расследование об исчезновении девушки в Москву. Однако уголовное дело по фактам издевательств над реабилитантами в «Спарте» было возбуждено Главным следственным управлением СКР лишь в июне 2019 года. Дело расследуется в отношении неустановленных лиц.

Как выяснил RT, после возбуждения уголовного производства материалы долго кочевали между МВД, СК и прокуратурой — правоохранители долго не могли определить подследственность. Только в начале 2020 года расследование окончательно было закреплено за СК — как пояснил RT источник в надзорном ведомстве, «среди потерпевших есть несовершеннолетняя девушка, а это подследственность Следственного комитета».

Согласно постановлению о возбуждении дела, с которым ознакомился RT, в период с 2015 по 2017 год неустановленные лица из числа руководителей «Спарты», действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, грубо нарушили положения Конституции РФ.

«Понимая своё физическое превосходство над резидентами... желая подавить их волю к сопротивлению, неисполнению режима и действия, направленные на реализацию возможности покинуть центр, причиняли физические и психические страдания путём систематического нанесения побоев, лишения сна и пищи, помещения в замкнутое пространство, обливания против воли холодной водой, принуждения к выполнению тяжёлых физических работ... и иными способами», — установило предварительное следствие.

Потерпевшими признаны 13 человек — все они «лечились» в «Спарте» от зависимости и дали показания против бывших руководителей рехаба. Также потерпевшей по делу проходит и мать пропавшей Мелиссы Пенклиди — Анна Пенклиди-Гамидова.

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При этом трое бывших руководителей центра, как пояснил RT источник в правоохранительных органах, пока не были допрошены, поскольку расследование, по сути, началось только недавно.

«Это дело пока совсем голое. Даже не были допрошены все свидетели и потенциальные пострадавшие — все, кто находился в то время в «Спарте», — заявила RT Пенклиди-Гамидова. — Следователь мне говорит, что потерпевшие дают разные показания в плане времени и дат, в которые руководителями «Спарты» совершались преступления. Но это можно понять: это было давно, а все потерпевшие, по крайней мере в то время, были людьми с неустойчивой психикой».

Женщина отмечает, что объединять дело об убийстве её дочери с новым делом об истязаниях следствие не намерено.

«Я обращалась в органы с требованием объединить их. На мой взгляд, это вытекающие одного из другого преступления, — пояснила собеседница. — Ведь у следствия есть дневник Мелиссы, в котором она пишет, например, что на неё «вылили чёрт знает сколько вёдер ледяной воды». Я передала эту улику новому следователю».

RT направил вопросы о ходе расследования уголовных дел, связанных со «Спартой», в пресс-службу СК России.

Не сбежала, а пропала

По словам Пенклиди-Гамидовой, несмотря не то что дело об убийстве её дочери было передано красноярскими следователями в ГСУ СК России ещё полтора года назад, расследование так и не сдвинулось с места.

«За это время мы добились только изменения формулировок. Так, раньше во всех процессуальных документах по уголовному делу было указано, что Мелисса ушла с территории «Спарты». Сейчас следствие заменило это на «безвестно исчезла с территории центра», — рассказала женщина.

Вскоре после исчезновения Мелиссы Пенклиди «Спарта» закрылась из-за многочисленных нарушений, выявленных прокуратурой. Предприниматели уверяли, что перестали заниматься деятельностью, связанной с реабилитацией зависимых.

Однако, как выяснил RT, на деле предприниматели бизнес не бросили. Так, согласно данным базы «СПАРК», Георгий Стариков является совладельцем реабилитационного центра ООО «Восход-Красноярск». Ранее знакомые бизнесменов рассказывали, что Шнайдер и Шишлонов неофициально помогают бывшему партнёру по «Спарте».

Кроме того, в 2019 году Стариков стал совладельцем ООО «Пансионат-Южный», которое управляет несколькими домами престарелых. Филиалы сети пансионатов, которые обещают «счастливую и беззаботную старость», есть в Барнауле, Рязани, Пензе и Томске.