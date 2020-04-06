Как выглядит Москва на десятый день самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, в Москве идёт десятый день самоизоляции, которая распространяется на всех жителей города. В столице насчитывается более 4,4 тыс. заболевших COVID-19, почти 600 из них были выявлены за последние сутки. На фоне действующих в городе ограничений улицы практически свободны от пешеходов и транспорта. По данным Дептранса, по сравнению с апрелем прошлого года поток пассажиров в метро упал на 80%, а личных автомобилей стало меньше как минимум на 50%. RT ведёт прямую трансляцию из центра столицы.