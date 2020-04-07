В Москве прооперировали доставленного из Армении мальчика с опухолью мозга

Семилетнего Давида Авагяна, которому требовалось экстренное удаление опухоли мозга, при участии RT удалось перевезти из Еревана в Москву и положить в Институт нейрохирургии имени Бурденко. Семья Давида преодолела немало трудностей, включая пропуск рейса из-за задержки на армянской границе и отбытие положенного карантина после прилёта. Кроме того, хирурга, который изначально должен был проводить операцию, отправили на самоизоляцию, поскольку он в силу возраста находится в группе риска по COVID-19. Тем не менее опухоль успешно удалили, мальчика перевели из реанимации в обычную палату, сейчас проводится анализ, который покажет, было ли новообразование злокачественным. Тётя Давида, Анна Григорян, рассказала RT, как он себя чувствует сейчас.

© Фото из личного архива семьи Авагян

Семилетний Давид Авагян вместе с родителями и старшей сестрой живёт в небольшом городе Капан на юге Армении. Мальчик всегда был очень активным и жизнерадостным, рассказывает его тётя Анна Григорян.

«Он ходит во второй класс. Очень самостоятельный, активный, пятёрочник, лучший ученик во всей параллели. Сестра тоже очень хорошо учится. Вообще семья образцово-показательная, уважаемая в городе», — отмечает собеседница RT.

В начале марта Давиду неожиданно стало плохо. Болезнь началась очень быстро, не было никаких предпосылок, говорят родные мальчика. «Нельзя сказать, что родители где-то недоглядели: мама очень щепетильно относится к медицинским вопросам, все регулярно проходили осмотры, сдавали анализы», — поясняет Анна Григорян.

Врачи в Ереване поставили мальчику диагноз «опухоль головного мозга», её диаметр на тот момент достигал 3,5 см. И если новообразование оставили бы нетронутым, оно могло дать метастазы в оболочки спинного мозга. Ребёнку требовалась срочная операция, но армянские медики не могли гарантировать её благоприятный исход. Тогда родные Давида обратились в московский институт нейрохирургии имени Бурденко.

Заведующий отделением детской нейрохирургии Армен Меликян, ознакомившись с результатами обследования мальчика, сказал, что ему требуется операция по удалению опухоли — «чем скорее, тем лучше».

По словам нейрохирурга, если операцию провести своевременно, то прогноз у Давида хороший: в 70—80% случаев пациенты достигают показателя пятилетней выживаемости (то есть можно говорить о стойкой ремиссии).

Однако пока семья Давида готовила документы, Россия из-за пандемии коронавируса ввела ограничения на въезд иностранцев на территорию страны — у мальчика и его родителей армянское гражданство. Семья ребёнка обратилась в RT, и нам удалось добиться разрешения на въезд мальчика.

Давида в Москву сопровождали родители. «Сначала их не хотели выпускать из Армении, пришлось пропустить утренний рейс и полететь на втором, только когда предоставили документы, подтверждающие, что поездка продиктована медицинской необходимостью», — вспоминает Анна Григорян.

После прилёта в Москву Давид не попал сразу на операцию: сначала он с родителями отбыл положенный карантин. И только после этого мальчик и его мама легли в больницу. Присутствие мамы необходимо, потому что из-за болезни ребёнок не может ничего делать сам, добавляет его тётя: «Он не передвигается, не стоит, не может сам сходить умыться — его буквально надо носить на руках».

© Фото из личного архива семьи Авагян

Операция состоялась. Проводил её Юрий Кушель — коллега Армена Меликяна, который должен был оперировать изначально. Но к тому моменту его отправили на самоизоляцию, так как он находится в группе риска по COVID-19 в связи с пожилым возрастом.

Всё прошло успешно, и уже на следующее утро ребёнка перевели из реанимации в обычную палату. «Сейчас он приходит в себя после наркоза и хирургического вмешательства. Давид пока очень слабенький, у него сильные боли, об этом предупреждали врачи, — говорит Анна Григорян. — Но он у нас невероятно смелый мальчик: держится, не плачет от уколов, всё переносит молча, хотя ему и тяжело».

Теперь Давиду надо немного окрепнуть, сделать МРТ и дождаться результатов гистологии — анализов, которые покажут, была ли удалённая опухоль злокачественной. Если да, ему предстоит продолжительное и сложное лечение у онколога.

Сейчас НИИ нейрохирургии, как и остальные медицинские учреждения российской столицы, находится на особом режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции. Визиты посетителей к пациентам запрещены: близкие могут только приносить передачи. Кроме того, в палатах теперь лежат не по двое, а по одному. Поэтому, чтобы все пациенты успели попасть на плановые операции, Давида с мамой могут выписать до прихода результатов гистологии, если позволит его состояние.

«Мы получили колоссальную поддержку после того, как обратились в RT, — рассказывает Анна Григорян. — В школе все, от директора до одноклассников, спрашивают, как дела у Давида, переживают. Мы с волнением ждём результатов. Но какими бы они ни были, главное, что опухоль извлекли, операция состоялась».