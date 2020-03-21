Мальчика из Армении доставили в Москву для экстренной операции

Семилетнего Давида Авагяна из Армении доставили в Москву. У мальчика несколько дней назад диагностировали опухоль мозга. Ему требуется срочная операция, но местные врачи заявили, что не могут гарантировать её благополучный исход, и посоветовали отвезти ребёнка в Россию. В связи с эпидемией коронавируса въезд в страну для иностранных граждан закрыт, однако благодаря RT Давид всё же попадёт на операцию.

© Фото из личного архива семьи Авагян

Семилетний Давид Авагян живёт со своей семьёй в небольшом армянском городе Капан. Две недели назад его начало рвать каждое утро безо всякой причины. Родители отвезли сына в больницу, где выяснилось страшное: у мальчика опухоль головного мозга, которая, если оставить её нетронутой, может дать метастазы в оболочки спинного мозга. Диаметр опухоли к моменту постановки диагноза достигал 3,5 см.

Армянские врачи сказали, что у Давида в любой момент может остановиться сердце. Что сами «могут рискнуть», но если нужна хоть какая-то гарантия, то его нужно везти в Москву или Германию как можно быстрее, рассказала RT Анна Григорян, тётя Давида.

Мальчика выписали из ереванской больницы со всеми документами. Родственники Давида обратились в московский Институт нейрохирургии имени акад. Н.Н. Бурденко. Заведующий отделением детской нейрохирургии Армен Меликян подтвердил, что требуется экстренная операция и в НИИ Давида ждут, а также выдал соответствующие документы, которые семья переправила в армянский Минздрав и МИД Армении.

По словам Армена Меликяна, опухоль мальчика, согласно документам армянских коллег, выглядит недоброкачественной.

«Первый этап лечения мальчика — достаточно быстрое удаление опухоли. Дальше всё будет зависеть от того, как ребёнок перенесёт операцию и что покажет анализ новообразования. Если это то, о чём я думаю, то ему потребуется упорное и длительное лечение у онколога», — поясняет хирург.

Армен Меликян добавил, что если операцию провести своевременно, то прогноз у пациента хороший: в 70—80% случаев пациенты достигают показателя пятилетней выживаемости (то есть можно говорить о стойкой ремиссии. — RT).

«Люди продолжают болеть независимо от того, есть эпидемия или нет, а мы обязаны помогать», — отмечает завотделением детской нейрохирургии.

Он подтвердил, что, судя по рассказам родственников мальчика и документам от армянских врачей, Давид способен перенести полёт.

© Фото из личного архива семьи Авагян

По словам тёти Давида, в Германию он просто не успел бы попасть в очерченные врачами сроки. «А в Москву ещё летали самолёты и мы рассчитывали успеть. На машине поехать — не вариант, у нас в связи с состоянием Давида нет столько времени», — говорит Анна Григорян.

Границы на замке

Пока семья мальчика готовила документы, Россия ввела ограничения на въезд иностранцев, а у Давида и его родителей армянское гражданство. Чтобы разрешить въезд мальчику и сопровождающим в индивидуальном порядке, МИД Армении должен был направить запрос российским коллегам, а те, соответственно, принять решение.

Семья Давида обратилась в RT. Нам удалось добиться разрешение на вылет мальчика. В Москве у него живут тётя и дядя — они и отвезли его утром 21 марта в квартиру, где он пробудет на самоизоляции. После этого его примут врачи из НИИ нейрохирургии имени Бурденко и проведут операцию.

Как сообщили RT в пресс-службе Минздрава РФ, все подведомственные учреждения «работают в штатном режиме, независимо от ситуации с коронавирусом». То есть необходимое лечение мальчик в любом случае получит.

© Фото из личного архива семьи Авагян

«Все очень сочувствуют нашей семье. Папа Давида Артур — уважаемый в Капане человек, лучший специалист, главный электрик-инженер в шахте. Земляки помогают чем могут, племяннику и его родителям сделали за день загранпаспорта», — добавляет Анна Григорян.

Застряли без лечения

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Россия ввела ограничения на въезд и выезд из страны иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая. Ограничения на пересечение границы ввели и многие другие государства, из-за чего многие люди с тяжёлыми заболеваниями оказались в угрожающей жизни ситуации.

В частности, преподаватель Московского инженерно-физического института (МИФИ) Олег Калашников не мог вылететь из Черногории 18 марта. Мужчина страдает онкологическим заболеванием и должен регулярно принимать препарат «Темодал».

При этом имевшегося лекарства ему хватило бы только на два дня, а купить новую упаковку в стране было негде.

«Препарат есть в соседних странах, но Черногория остановила даже автобусное сообщение», — рассказывала RT жена Олега Екатерина Калашникова. Кроме того, мужчина должен был начать новый курс химиотерапии через несколько дней.

В итоге российской стороне удалось добиться разрешения на вылет застрявших в Черногории граждан домой. На данный момент в Россию оттуда вернулись более 1 тыс. туристов.