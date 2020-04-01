Квартирник «Прекрасной России бу-бу-бу»: Капитан Навальный, фейки о коронавирусе и Михаил Боярский

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RT
В сегодняшнем стриме дистанционно обсудили с Михаилом Боярским, кому на карантине сидеть хорошо, и поговорили про антикризисный план от Капитана Навального. Также попросили вирусолога Георгия Викулова оценить действия государств по борьбе с коронавирусом, а член Общественной палаты Александр Малькевич рассказал, что готов сделать с распространителями фейков о COVID-19. Кроме того, узнали, зачем журналистка Екатерина Винокурова предложила амнистию для осуждённых по нетяжким статьям. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

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