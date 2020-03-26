Прокуратура проверяет обоснованность отказа в выплате подъёмных сельскому фельдшеру

Прокуратура Новосибирской области после запроса RT начала проверку обоснованности отказа Минздрава Новосибирской области выплатить подъёмные фельдшеру Евгению Крыжину. Мужчина в конце прошлого года по программе «Земский фельдшер» переехал в поселок Линёво, однако в выплате чиновники ему отказали. В региональном Минздраве посчитали, что Крыжин предоставил неполный пакет документов. Сам Крыжин уверяет, что подавал все необходимые бумаги.

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Прокуратура Новосибирской области после обращения RT начала проверку обоснованности отказа Минздрава Новосибирской области в выплате подъёмных фельдшеру Евгению Крыжину. Об этом телеканалу сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что сам фельдшер ранее с подобным запросом не обращался.

Ранее RT рассказывал о Крыжине, который по программе «Земский фельдшер» переехал в рабочий посёлок Линёво Искитимского района Новосибирской области. До этого в населённом пункте не было медработника.

Евгений с 2014 года воевал в Донбассе в рядах ополчения, а в прошлом году решил вернуться к мирной жизни. После этого он прошёл переподготовку, чтобы восстановить медицинскую квалификацию.

Работа у фельдшера в посёлке, по словам Крыжина, довольно тяжёлая — в день он принимает по 20—30 человек. Помимо этого, сейчас ему приходится проводить регулярные осмотры престарелых граждан, оказавшихся в группе риска из-за эпидемии коронавируса, а таких в поселке 115 человек.

Денег нет и не будет

По словам Евгения Крыжина, он рассчитывал в рамках программы «Земский фельдшер» получить от регионального Минздрава положенные по закону 500 тыс. рублей подъёмных. На эти деньги Евгений собирался купить необходимые в быту вещи — мебель, бытовую технику.

20 января 2020 года Крыжин направил в ведомство необходимый комплект документов. По его словам, согласно данным почтового идентификатора, письмо чиновники получили ещё 24 января, однако ответ ему пришёл только в начале марта. В нём фельдшеру сообщили об отказе в выплате якобы потому, что мужчина не предоставил документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Евгений, в свою очередь, утверждает, что в соответствующем постановлении есть только требование подтвердить место жительства, а каким образом это должно быть сделано, не регламентировано. Он для подтверждения выслал копию договора аренды жилого помещения, заверенную в соответствии со всеми требованиями постановления о предоставлении выплат.

По словам Крыжина, служебное жильё ему ещё не предоставлено и поэтому он снимает квартиру за 12 тыс. рублей в месяц. Для сельского фельдшера это большая сумма, подчеркнул мужчина.

Впоследствии Евгений пытался разобраться в ситуации, обращался в Минздрав. В беседе представитель ведомства сообщил ему, что денег он в любом случае уже не получит, даже если оформит регистрацию, поскольку бюджет на 2019 год закрыли.

В Минздраве Новосибирской области комментировать ситуацию с Крыжиным отказываются, ссылаясь на закон о персональных данных.

Прекрасно пообщались

После публикации RT, по словам Евгения, с ним стали связываться сначала знакомые, а затем чиновники.

«В пятницу утром позвонила начальница отдела кадров больницы. Она уточнила, работает ли у меня мобильный. Потом, минут через десять, — сотрудник Искитимской межрайонной прокуратуры. Сказал, что в рамках прокурорского реагирования на публикацию в СМИ хочет уточнить у меня подробности ситуации, а также попросил сбросить ему документы — копию отказа Минздрава, текст жалобы», — вспоминает Крыжин.

Затем, говорит Евгений, он съездил в Искитим в прокуратуру, где дал все объяснения по делу.

«Я довёз остаток документов — копии трудового договора, договора аренды, паспорта, документов об образовании», — рассказывает мужчина.

С сотрудниками прокуратуры, по словам Евгения, он прекрасно пообщался.

«С моим непосредственным начальством тема не поднималась. Оно и понятно, у меня же не с работодателем конфликт, да и руководство было в курсе моих предполагаемых действий: и насчёт СМИ, и насчёт прокуратуры, и всего остального», — отмечает Крыжин.

Есть шансы

Представители Минздрава к Евгению пока не обращались. Однако на днях кто-то запросил характеристику с места работы, возможно, вместе с копией трудовой книжки, рассказал мужчина.

«Я не уточнял, кто именно, скорее всего, тоже прокуратура», — вспоминает он.

Андрей Коновалов, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», считает, что благодаря общественной огласке у Крыжина есть неплохие шансы получить наконец положенные ему по закону деньги.

«Огласка вкупе с вниманием правоохранительных органов очень важны. Если права были нарушены и есть доказательства, то высока вероятность, что ситуация разрешится в пользу сотрудника», — отметил он.

По словам фельдшера, негаданная известность сначала заставила его немного понервничать: «Конечно, второй раз на всю страну стал знаменитым, а так нормально». В первый раз он обрёл популярность, когда дал в прямом эфире одного из центральных телеканалов комментарий о ситуации в одном из городов ДНР.