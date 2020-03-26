Не один на один
Не один
на один

«На всю страну стал знаменитым»: прокуратура проверяет обоснованность отказа в выплате подъёмных сельскому фельдшеру

Бюрократия и право

26 марта 2020, Павел Чернышов

Прокуратура Новосибирской области после запроса RT начала проверку обоснованности отказа Минздрава Новосибирской области выплатить подъёмные фельдшеру Евгению Крыжину. Мужчина в конце прошлого года по программе «Земский фельдшер» переехал в поселок Линёво, однако в выплате чиновники ему отказали. В региональном Минздраве посчитали, что Крыжин предоставил неполный пакет документов. Сам Крыжин уверяет, что подавал все необходимые бумаги.

  • © Фото из личного архива

Прокуратура Новосибирской области после обращения RT начала проверку обоснованности отказа Минздрава Новосибирской области в выплате подъёмных фельдшеру Евгению Крыжину. Об этом телеканалу сообщили в ведомстве. Там также уточнили, что сам фельдшер ранее с подобным запросом не обращался.

Ранее RT рассказывал о Крыжине, который по программе «Земский фельдшер» переехал в рабочий посёлок Линёво Искитимского района Новосибирской области. До этого в населённом пункте не было медработника.

Евгений с 2014 года воевал в Донбассе в рядах ополчения, а в прошлом году решил вернуться к мирной жизни. После этого он прошёл переподготовку, чтобы восстановить медицинскую квалификацию.

Работа у фельдшера в посёлке, по словам Крыжина, довольно тяжёлая — в день он принимает по 20—30 человек. Помимо этого, сейчас ему приходится проводить регулярные осмотры престарелых граждан, оказавшихся в группе риска из-за эпидемии коронавируса, а таких в поселке 115 человек. 

Денег нет и не будет

По словам Евгения Крыжина, он рассчитывал в рамках программы «Земский фельдшер» получить от регионального Минздрава положенные по закону 500 тыс. рублей подъёмных. На эти деньги Евгений собирался купить необходимые в быту вещи — мебель, бытовую технику.

20 января 2020 года Крыжин направил в ведомство необходимый комплект документов. По его словам, согласно данным почтового идентификатора, письмо чиновники получили ещё 24 января, однако ответ ему пришёл только в начале марта. В нём фельдшеру сообщили об отказе в выплате якобы потому, что мужчина не предоставил документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Евгений, в свою очередь, утверждает, что в соответствующем постановлении есть только требование подтвердить место жительства, а каким образом это должно быть сделано, не регламентировано. Он для подтверждения выслал копию договора аренды жилого помещения, заверенную в соответствии со всеми требованиями постановления о предоставлении выплат.

По словам Крыжина, служебное жильё ему ещё не предоставлено и поэтому он снимает квартиру за 12 тыс. рублей в месяц. Для сельского фельдшера это большая сумма, подчеркнул мужчина.

Впоследствии Евгений пытался разобраться в ситуации, обращался в Минздрав. В беседе представитель ведомства сообщил ему, что денег он в любом случае уже не получит, даже если оформит регистрацию, поскольку бюджет на 2019 год закрыли.

В Минздраве Новосибирской области комментировать ситуацию с Крыжиным отказываются, ссылаясь на закон о персональных данных. 

Прекрасно пообщались 

После публикации RT, по словам Евгения, с ним стали связываться сначала знакомые, а затем чиновники.

«В пятницу утром позвонила начальница отдела кадров больницы. Она уточнила, работает ли у меня мобильный. Потом, минут через десять, — сотрудник Искитимской межрайонной прокуратуры. Сказал, что в рамках прокурорского реагирования на публикацию в СМИ хочет уточнить у меня подробности ситуации, а также попросил сбросить ему документы — копию отказа Минздрава, текст жалобы», — вспоминает Крыжин. 

Затем, говорит Евгений, он съездил в Искитим в прокуратуру, где дал все объяснения по делу. 

«Я довёз остаток документов — копии трудового договора, договора аренды, паспорта, документов об образовании», — рассказывает мужчина.

С сотрудниками прокуратуры, по словам Евгения, он прекрасно пообщался.

«С моим непосредственным начальством тема не поднималась. Оно и понятно, у меня же не с работодателем конфликт, да и руководство было в курсе моих предполагаемых действий: и насчёт СМИ, и насчёт прокуратуры, и всего остального», — отмечает Крыжин.

Есть шансы

Представители Минздрава к Евгению пока не обращались. Однако на днях кто-то запросил характеристику с места работы, возможно, вместе с копией трудовой книжки, рассказал мужчина.

«Я не уточнял, кто именно, скорее всего, тоже прокуратура», — вспоминает он.

Андрей Коновалов, сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», считает, что благодаря общественной огласке у Крыжина есть неплохие шансы получить наконец положенные ему по закону деньги.

«Огласка вкупе с вниманием правоохранительных органов очень важны. Если права были нарушены и есть доказательства, то высока вероятность, что ситуация разрешится в пользу сотрудника», — отметил он.

По словам фельдшера, негаданная известность сначала заставила его немного понервничать: «Конечно, второй раз на всю страну стал знаменитым, а так нормально». В первый раз он обрёл популярность, когда дал в прямом эфире одного из центральных телеканалов комментарий о ситуации в одном из городов ДНР. 

Еще истории
Прокуратура проверяет законность уголовного преследования матери-одиночки
24 марта  Дети в беде
Прокуратура проверяет законность уголовного преследования матери-одиночки
На Ставрополье прокуратура выступила против лишения прав за приём антидепрессантов
25 марта  Презумпция невиновности
На Ставрополье прокуратура выступила против лишения прав за приём антидепрессантов
Ярославский сирота Евгений Седов получил квартиру
25 марта  Бюрократия и право
Ярославский сирота Евгений Седов получил квартиру
Прокуратура проверяет обоснованность отказа в выплате подъёмных сельскому фельдшеру
26 марта  Бюрократия и право
Прокуратура проверяет обоснованность отказа в выплате подъёмных сельскому фельдшеру