Госдума рассматривает законопроекты о лекарствах и бюджетных ассигнованиях для противодействия коронавирусу

На повестке дня пленарного заседания Госдумы — рассмотрение законопроектов о возможности временной заморозки цен на медикаменты и медизделия при угрозе эпидемий, о дистанционной продаже лекарств, а также о введении уголовной и административной ответственности за оборот фальсифицированных и некачественных препаратов через интернет. Кроме того, депутаты примут решение о проекте закона об увеличении бюджетных ассигнований резервного фонда правительства для противодействия распространению коронавируса. RT ведёт прямую трансляцию.