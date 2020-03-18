«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: RT проводит стрим «коронавирус мозга»

В сегодняшнем стриме обсудим, зачем Навальный и ко раздувают истерию вокруг распространения коронавируса. Ресторатор Гаяне Бреиова оценит антикризисные меры, предложенные премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Также поговорим о нюансах работы московского парламента с депутатом Магометом Яндиевым. Кроме того, обратим внимание на возвращение в Россию комика Александра Долгополова и на планы Любови Соболь по выдвижению в Госдуму. Ведущие стрима RT — освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина, экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов и продюсер Митя Леонтьев.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.