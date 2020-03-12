«Признано право на реабилитацию»: прокуратура добилась прекращения уголовного дела о вырубке деревьев в отношении сироты

Краснодарский краевой суд прекратил уголовное дело в отношении 24-летнего сироты Василия Попкова, которого ранее обвиняли в незаконной вырубке нескольких деревьев на школьном участке. До этого уголовное преследование Попкова уже прекращалось «за примирением сторон», однако теперь он был полностью оправдан и получил право на реабилитацию.

12 марта 2020 года в Краснодарском краевом суде по представлению Генпрокуратуры было отменено уголовное дело в отношении 24-летнего сироты Василия Попкова, которого ранее обвиняли в незаконной вырубке нескольких деревьев в саду возле школы в посёлке Мезмай. В январе 2020 года уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон, теперь же Попков признан невиновным «за отсутствием состава преступления». Об этом RT сообщили в Генеральной прокуратуре России.

«По результатам проверки, проведённой по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 28 января 2020 года заместителем прокурора Краснодарского края в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда внесено апелляционное представление, — поясняют в Генеральной прокуратуре. — Поставлен вопрос об отмене постановления Апшеронского районного суда и прекращении уголовного дела в отношении Василия Попкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Апелляционным постановлением судьи Краснодарского краевого суда представление удовлетворено, уголовное дело прекращено».

В надзорном ведомстве добавили, что за Василием Попковым «признано право на реабилитацию».

Стало хорошим уроком

Сам Попоков рассказал RT, что намерен воспользоваться правом на реабилитацию. Историю с уголовным преследованием он связал с собственной наивностью и доверчивостью.

«Я тогда думал, что доброе дело сделал, дорожку расчистил, а потом оказалось, что совсем не доброе, — отмечает он. — Я же первый раз с полицией столкнулся, тушевался, доверился им, делал, как они говорили. Оказалось, зря. Это стало мне хорошим уроком, буду осторожнее и внимательнее впредь. Было бы плохо в свои 24 года попасть из-за ерунды в тюрьму».

Ольга Лабузова, родная тётя и бывший опекун сироты, воспитывающая Василия с шести лет, отмечает, что без поддержки СМИ добиться справедливости было бы намного сложнее.

«Мы просто счастливы, — комментирует Лабузова приговор в беседе с RT. — Я, честно говоря, не верила, что благодаря вниманию СМИ получится разрешить ситуацию. Думала, что осудят ребёнка, поедет он в тюрьму. Спасибо всем журналистам!»

Нашли пеньки

Напомним, как сообщал RT, уголовное дело в отношении Василия Попкова было заведено по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»), которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до четырёх лет.

По версии обвинения, в марте 2019 года он спилил два растущих на территории местной школы дерева. Потерпевшими были признаны районная администрация и школа. Согласно экспертизе, Василий нанёс ущерб на сумму около 66 тыс. рублей.

Сам сирота свою вину отрицал, заявляя, что хотел лишь расчистить дорожку, чтобы упавшие деревья не мешали проходу. Молодой человек уверял, что распилил только поваленную ветром часть деревьев. Однако следствие утверждало, что на месте «преступления» были найдены пеньки, и это дало основания сделать предположение, что деревья упали не сами, а были спилены.

В школе тогда заявили RT, что уже после возбуждения дела были вынуждены подать заявление в полицию, поскольку деревья находились на территории учреждения. При этом, по словам директора школы, никаких сухих деревьев в школьном саду не было.

«Сад находится метрах в шестидесяти от здания школы, и там особо никто не ходит. Территория у нас благоустроенная, опасности для детей и прохожих нет. Не знаю, для каких целей он тогда деревья спилил, но, надеюсь, дело разрешится мирно, я ему хорошую характеристику дала для суда. Василий самостоятельно можжевельник высадил на участке в качестве компенсации», — комментировала ранее ситуацию директор школы Александра Филиппова.

В районной администрации также поясняли RT, что узнали о произошедшем от следственных органов. По словам чиновников, сами они не обращались к правоохранителям, однако муниципалитет был признан потерпевшим. В местной администрации также отмечали, что для Апшеронского района дело Попкова стало бы первым случаем привлечения граждан по ст. 260 УК РФ.